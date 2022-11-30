МИД заявил об отказе работникам Россотрудничества в немецких визах

Немецкая сторона отказала в визах нескольким участникам культурных мероприятий в Германии, в том числе из Россотрудничества. Некоторым приглашенным «поступали намеки избегать контактов с российской стороной», утверждают в МИДе

Вид на здание посольства Германии в Москве (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Работники Россотрудничества, планировавшие посетить культурные мероприятия в Германии, получили отказ в визе в немецком посольстве в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз ряду российских участников, которые представляли, в частности, Россотрудничество, отечественные культурно-образовательные учреждения, в том числе специалистам по творчеству Достоевского и его наследию», — пояснила она.

Речь идет о посещении мероприятий в рамках ежегодной «Недели русского языка» в Берлине. В мероприятии приняли участие около 100 педагогов, лингвистов, литературоведов и переводчиков из 14 европейских государств.

В этом году сенат Берлина отказался поддерживать мероприятие. «Некоторым из приглашенных поступали намеки избегать контактов с российской стороной», — заметила Захарова.

Российская сторона рассматривает эти действия как «очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную».

24 ноября Захарова сообщила, что визы не получили представители МИДа, направлявшиеся во Францию для участия в 33-й сессии межправительственного Совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. Захарова подчеркнула, что принимающая сторона обязана должным образом обеспечивать присутствие сторон на международных площадках, а форум, о котором идет речь, — единственный в системе ООН, ориентированный на свободу выражения мнений и поддержку независимых СМИ. «Конечно, говорить о свободе выражения мнения в стенах международной организации, которая базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов, экспертов ровно по причине невозможности получения виз из-за позиции — несколько странновато, если не сказать абсурдно», — заявила представитель МИДа.