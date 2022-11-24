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МИД сообщил об отказе Франции выдать визы для мероприятия ЮНЕСКО

Захарова: Франция отказалась выдать МИД России визы для мероприятия ЮНЕСКО
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Представители российского МИДа не получили виз для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО во Франции, Москва получила отказ от Парижа. Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова на брифинге, трансляция шла на YouTube.

«Конечно, говорить о свободе выражения мнения в стенах международной организации, которая базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов, экспертов ровно по причине невозможности получения виз из-за позиции несколько странновато, если не сказать абсурдно», — считает она (цитата по ТАСС).

Участие России в межправительственном совете сорвано, продолжила Захарова, предположив, что причиной стала «наша нацеленность на построение более справедливого и инклюзивного сотрудничества в сфере СМИ». Она при этом подчеркнула, что принимающая сторона должна должным образом обеспечивать присутствие сторон на международных площадках, а форум, о котором идет речь, единственный в системе ООН, ориентированный на свободу выражения мнений и поддержку независимых СМИ. Захарова призвала страны ЮНЕСКО выбрать между плюрализмом со свободой слова и выборочным приглашением специалистов.

Материал дополняется.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция МИД Мария Захарова ЮНЕСКО визы ООН

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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