Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса

С его помощью власти Украины намерены начать диалог с жителями не подконтрольных им территорий, пояснил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский

Фото: Артём Коренюк / РИА Новости

Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Он уточнил, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Новый телеканал создается на базе канала UATV, вещание будет происходить на двух языках — русском и украинском.

«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит на Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», — сказал Бородянский.

Ранее министр рассказывал, что на создание такого телеканала в бюджете станы заложено 440 млн гривен (около 1,2 млн руб.). «На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть», — рассказывал он в интервью «Новому времени». Концепция канала предполагается информационно-развлекательная, говорил министр.