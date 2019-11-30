Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Захарова назвала причину преследования российских СМИ в Прибалтике Политика, 21:39 Сириец рассказал о поездке в Москву на коне ради встречи с Путиным Общество, 21:30 Горевшую шесть дней нефтешахту в Коми потушили Общество, 20:58 Определились соперники сборной России на чемпионате Европы по футболу Спорт, 20:55 В Гааге задержали 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом Общество, 20:42 СМИ узнали о задержании в Петербурге оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака» Спорт, 20:40 Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса Политика, 20:35 Пашинян посетил Нагорный Карабах Политика, 20:25 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 20:20 Подмосковные следователи проверят информацию о наркотиках в крови ребенка Общество, 20:06 Олимпийский чемпион бросил вызов Емельяненко после боя с Кокляевым Спорт, 19:56 «Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду Общество, 19:48 Как спасти рыбный завод постами в Instagram РБК и Открытие, 19:30 МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра и гололедице Общество, 19:28
Политика ,  
0 
Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса
С его помощью власти Украины намерены начать диалог с жителями не подконтрольных им территорий, пояснил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости

Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Он уточнил, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Новый телеканал создается на базе канала UATV, вещание будет происходить на двух языках — русском и украинском.

«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит на Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», — сказал Бородянский.

Политика
Медведчук назвал самоубийством силовой вариант возвращения Донбасса

Ранее министр рассказывал, что на создание такого телеканала в бюджете станы заложено 440 млн гривен (около 1,2 млн руб.). «На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть», — рассказывал он в интервью «Новому времени». Концепция канала предполагается информационно-развлекательная, говорил министр.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о срочных мерах по реформированию и укреплению государства. В документе, в частности, речь идет об урегулировании деятельности средств массовой информации. Правительство до 31 декабря должно подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, Донбасс, телевидение
Материалы по теме
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Политика
Медведчук назвал самоубийством силовой вариант возвращения Донбасса
Политика
Кремль заявил о надежде на «субстантивный разговор» по Донбассу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter