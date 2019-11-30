Медведчук назвал самоубийством силовой вариант возвращения Донбасса

Украинский политик не согласился с тем, что предоставление региону особого статуса является капитуляцией. По его словам, силовое решение конфликта также подразумевает игнорирование национальных интересов страны

Виктор Медведчук (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предостерег от силового решения конфликта в Донбассе. По его словам, подобный вариант развития событий станет самоубийством Украины, показывая игнорирование основных национальных интересов страны. Об этом Медведчук завил в интервью телеканалу «112».

Политик пояснил, что предоставление особого статуса Донбассу нельзя рассматривать как капитуляцию. «Эти права вытекают из минских соглашений, которые подписала Украина, эти права вытекают из деклараций глав государств «нормандской четверки», эти права выходят из утвержденного резолюцией Совета Безопасности ООН решения по поводу минских соглашений. При чем тут капитуляция?» — задался вопросом Медведчук.

«Извините, если рассматривать это как капитуляцию — предоставление им особого статуса и возможностей, которые прописаны в этом, — тогда получается, есть только один путь — это силовой путь возвращения этих территорий», — пояснил свою мысль политик. «Но тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей», — сказал он.

Кроме того, по словам Медведчука, пропагандисты этой идеи игнорируют основные национальные интересы страны. «Потому что никто не хочет гибнуть в этом противостоянии, не хотят люди этого. <…> Да, есть у нас воинственно настроенные радикалы или, как их еще называют, активисты, ну и что? Но 80% наших граждан хотят мира. И они хотят мира именно таким образом, чтобы этот мир наступил. А если мы говорим, что с ними надо договориться, значит, нужен компромисс», — сказал политик.