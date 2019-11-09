Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей

Президент поручил усилить ответственность за нарушение закона о средствах массовой информации и подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей»

Фото: Стрингер / «РИА Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о срочных мерах по реформированию и укреплению государства, который обнародовала пресс-служба главы государства. В документе, который касается основных сфер деятельности, речь идет в том числе и об урегулировании деятельности средств массовой информации.

В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».

Также кабинет министров должен обеспечить запрет на владение украинскими СМИ и их финансирование физическими и юридическими лицами из «государства-агрессора». Помимо этого правительству предлагается усилить ответственность за нарушение законодательства о СМИ.

В начале октября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предлагал ввести уголовную ответственность за «сознательное искажение средствами массовой информации общественного мнения». К таким нарушениям чиновник отнес создание и управление ботофермами, распространение фейков.

Сам Зеленский ранее говорил, что владельцы СМИ не должны влиять на политику своих изданий. Президент заявлял, что это можно регулировать специальным законом.