Вице-премьер Борисов назвал долю рубля в расчетах с Индией

Доля расчетов с Индией в рублях по экспорту и импорту составляет более 20%, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, увеличение доли расчетов в национальных валютах — один из способов борьбы с санкциями

Юрий Борисов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Власти России и Индии обсудили развитие взаимных расчетов в национальных валютах, рассказал вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос РБК по окончании заседании межправительственной российско-индийской комиссии.

«Сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, а по импорту — около 21%, — рассказал Борисов. — Это неплохой показатель. Но тем не менее мы будем наращивать расчеты в нацвалютах как одну из возможностей ликвидировать ту ситуацию, которая сегодня сложилась с неплатежами. Это касается и контрактов по военно-техническому сотрудничеству».

По данным ЦБ, по итогам 2017 года доля рубля в расчетах с Индией по экспортным поставкам составила 20,4%, а в первом квартале 2018 года — 19,4%, по импорту — 21,6 и 24,5% соответственно.

По его словам, это «действительно очень болезненная тема». «Вы прекрасно понимаете, что она обострилась после введения санкций. Поэтому мы уделили очень подробное внимание этому вопросу», — добавил вице-премьер.

В конце августа о том, что американские санкции затруднили иностранные платежи России по контрактам, со ссылкой на менеджера предприятия оборонной промышленности и человека, близкого к «Рособоронэкспорту», сообщила газета «Ведомости». Со стороны Индии, как указывали собеседники издания, платежи России по большинству оружейных контрактов перестали поступать еще с апреля. Один из источников газеты связывал это с американским законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Документ позволяет вводить вторичные санкции против контрагентов фигурантов черного списка (в нем, в частности, находится «Рособоронэкспорт»).

В связи с этим российская сторона, как указывали «Ведомости», работает над новыми вариантами, в частности, разрабатывает возможность клиринговых расчетов и расчетов через валюты других стран, которые исключили бы риски для индийских банков. До этого, в июне, о приостановке Индией платежей за военные поставки из России сообщала индийская газета The Economic Times.

На форуме «Армия-2018», гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания из-за санкций США уже начала использовать альтернативные валюты в расчетах со своими контрагентами. «Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли», — отмечал Михеев.

Борисов, выступая перед журналистами 14 сентября, также заявил, что ряд контрактов по военно-техническому сотрудничеству уже переведены на расчеты в национальных валютах. О каких именно договорах идет речь, чиновник не пояснил, заметив однако, что России иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах «нет никакой необходимости» (цитата по «РИА Новости»). «Нам доллары не нужны, нам рубли нужны», — подчеркнул Борисов.

Сложившуюся ситуацию вице-премьер объяснил введенными США и ЕС санкциями. Прогнозировать при этом сроки полного перехода на подобные платежи вице-премьер пока счел невозможным.