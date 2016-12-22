Новый президент Грузии отказалась жить во дворце Саакашвили

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не хочет жить и работать в резиденции главы государства, которая была построена при Михаиле Саакашвили

Президентский дворец в Тбилиси (Фото: Катерина Совдагари / РИА Новости)

Саломе Зурабишвили, победившая на президентских выборах в Грузии, заявила, что не намерена работать во дворце Авлабари на берегу Куры в центре Тбилиси, который был построен при Саакашвили и стал его официальной резиденцией. Мотивировала она это тем, что происходит из дворянской семьи Орбелиани, а потому работать хочет в здании, построенном в начале XX века на месте дворца, принадлежавшего именно предкам Зурабишвили, сообщает Rustavi 2.

Президент также подчеркнула, что резиденция Орбелиани выглядит более европейской, чем дворец Авлабари.

Предыдущий президент Грузии Георгий Маргвелашвили работал в Авлабари.

Утром 29 ноября в Грузии были объявлены результаты президентских выборов по итогам подсчета 100% избирательных бюллетеней. Победу на них одержала Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Ей удалось заручиться поддержкой 59% избирателей. 40% набрал ее конкурент во втором туре Григол Вашадзе, представлявший «Единое национальное движение» Саакашвили.

Церемония инаугурации пройдет 16 декабря, в третье воскресенье после выборов.