Торговая война США
0

Бессент анонсировал подписание сделки с Китаем

Бессент: торговое соглашение с Китаем может быть подписано на следующей неделе
Сюжет
Торговая война США
Подписание торгового соглашения между США и Китаем ожидается на следующей неделе. Точную дату Бессент не назвал. Он также рассказал, что Китай одобрил передачу прав на TikTok
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

США и Китай могут заключить торговое соглашение на следующей неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент после встречи американского лидера Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Соглашение в Куала-Лумпуре было завершено прошлой ночью, поэтому ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business Network (цитата по The Guardian).

Точную дату, когда будет подписано соглашение, Бессент не назвал.

Кроме этого, министр добавил, что Китай одобрил соглашение о передаче прав на приложение TikTok. «Мы завершили соглашение по TikTok, получив одобрение Китая, и я ожидаю, что процесс продвинется в ближайшие недели и месяцы, что наконец позволит разрешить эту ситуацию», — заявил глава Минфина США.

Рубио заявил, что США не прекратят поддерживать Тайвань ради сделки с КНР
Политика

30 октября состоялась встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США назвал встречу «замечательной» и отметил, что лидеры приняли ряд «выдающихся» решений. По словам Трампа, торговая сделка с Китаем достигнута, соглашение будет одногодичным и затем будет пересматриваться. Он добавил, что подписание может пройти уже скоро, для этого нет «серьезных препятствий».

Политики встретились впервые с момента начала торговой войны между двумя странами. В мае, когда пошлины со стороны Вашингтона на китайские товары выросли до 145%, а Пекина на американские — до 125%, страны договорились временно снизить их до 30 и 10% соответственно и начали переговоры по заключению постоянной сделки.

Перед этой встречей произошел новый этап обострения торговых отношений. 9 октября Китай объявил о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В ответ на это Трамп на следующий день предупредил Пекин о намерении ввести с 1 ноября пошлину в размере 100%, что в совокупности с уже существующими тарифами доведет общую ставку до 157%. Президент США подчеркнул, что вопрос редкоземельных металлов обсуждался между ним и Си и теперь «препятствий» в этой сфере больше нет.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Скотт Бессент США Китай сделка торговое соглашение
