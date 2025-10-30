Бессент анонсировал подписание сделки с Китаем
США и Китай могут заключить торговое соглашение на следующей неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент после встречи американского лидера Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином.
«Соглашение в Куала-Лумпуре было завершено прошлой ночью, поэтому ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business Network (цитата по The Guardian).
Точную дату, когда будет подписано соглашение, Бессент не назвал.
Кроме этого, министр добавил, что Китай одобрил соглашение о передаче прав на приложение TikTok. «Мы завершили соглашение по TikTok, получив одобрение Китая, и я ожидаю, что процесс продвинется в ближайшие недели и месяцы, что наконец позволит разрешить эту ситуацию», — заявил глава Минфина США.
30 октября состоялась встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США назвал встречу «замечательной» и отметил, что лидеры приняли ряд «выдающихся» решений. По словам Трампа, торговая сделка с Китаем достигнута, соглашение будет одногодичным и затем будет пересматриваться. Он добавил, что подписание может пройти уже скоро, для этого нет «серьезных препятствий».
Политики встретились впервые с момента начала торговой войны между двумя странами. В мае, когда пошлины со стороны Вашингтона на китайские товары выросли до 145%, а Пекина на американские — до 125%, страны договорились временно снизить их до 30 и 10% соответственно и начали переговоры по заключению постоянной сделки.
Перед этой встречей произошел новый этап обострения торговых отношений. 9 октября Китай объявил о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В ответ на это Трамп на следующий день предупредил Пекин о намерении ввести с 1 ноября пошлину в размере 100%, что в совокупности с уже существующими тарифами доведет общую ставку до 157%. Президент США подчеркнул, что вопрос редкоземельных металлов обсуждался между ним и Си и теперь «препятствий» в этой сфере больше нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту