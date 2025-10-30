В Запорожье и Днепре прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы, сообщил глава областной государственной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.
О взрывах он писал в 4:32 и 5:01 мск. Также Федоров написал о повреждении объекта инфраструктуры в области. По предварительной информации, пострадавших нет.
О взрывах в Днепре сообщили воздушные силы ВСУ около 4:00 мск.
Ранее в ночь на 30 октября о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
