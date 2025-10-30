 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Запорожье и Днепре прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Запорожье прогремели взрывы, сообщил глава областной государственной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

О взрывах он писал в 4:32 и 5:01 мск. Также Федоров написал о повреждении объекта инфраструктуры в области. По предварительной информации, пострадавших нет.

О взрывах в Днепре сообщили воздушные силы ВСУ около 4:00 мск.

В Чернигове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Политика

Ранее в ночь на 30 октября о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. 

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Егор Алимов
Запорожье Днепр взрывы Украина
Материалы по теме
В Чернигове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Политика
Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Журналист рассказал о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа Политика, 06:12
В трех районах Ростовской области сбили дроны Политика, 06:10
В Подмосковье нашли части тела пропавшего в Лобне подростка Общество, 05:56
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать» Политика, 05:49
В Запорожье и Днепре прогремели взрывы Политика, 05:40
МВД предупредло о схеме мошенников через проверку подлинности купюр Общество, 05:31
В Китае назвали дату запуска космического корабля «Шэньчжоу-21» на орбиту Технологии и медиа, 05:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Южной Корее началась встреча Трампа и Си Цзиньпина Политика, 05:11
Россияне стали неохотнее тратить деньги в «черную пятницу» Общество, 05:05
Сортировщики стали лидерами по росту доходов среди профессий без опыта Экономика, 05:02
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты Политика, 04:47
В ДТП с автокраном в Забайкалье погиб вахтовик Общество, 04:29
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия Политика, 04:17