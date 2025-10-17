 Перейти к основному контенту
Reuters сообщил, что Индия вполовину сократила импорт российской нефти

Сюжет
Война санкций
Индия приняла такое решение после переговоров с США, сообщил представитель Белого дома. Накануне Трамп заявил об обещании Моди прекратить импорт российской нефти, Нью-Дели это не подтвердил

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50%, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома США.

По словам чиновника, такое решение было принято после переговоров Нью-Дели и Вашингтона по вопросам торговли. Других деталей он не привел.

Ранее 16 октября агентство сообщило со ссылкой на три источника, что на фоне растущего давления США индийские НПЗ готовятся сократить закупки сырья у России с декабря. Трейдеры в разговоре с Reuters указывали, что Индии потребуется какое-то время. При этом собеседники отметили, что каких-либо распоряжений правительства на этот счет еще не было. 

Взаимная уязвимость: может ли Индия отказаться от российской нефти
Фото:Егор Алеев / ТАСС

США в конце августа ввели 50-процентные пошлины на индийские товары, обосновав это тем, что правительство Индии импортирует нефть из России» Нью-Дели, продолжая закупки, финансирует конфликт России и Украины, заявили в Белом доме. Соединенные Штаты призывали партнеров по G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди после разговора с ним пообещал отказаться от закупок российского сырья. Представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал в ответ сообщил журналистам, что ему ничего не известно об этом разговоре. Ведомство добавило, что «в условиях нестабильной энергетической ситуации» считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа.

В Кремле после слов Трампа заявили, что Россияориентируется на официальные заявления из Дели в вопросе закупок российской нефти. Ее импорт выгоден для Индии, российские энергоносители остаются востребованными, а сотрудничество с дружественными партнерами будет продолжаться, сказал вице-премьер Александр Новак.

