Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Развитие и возрождение Китая идут «рука об руку» с целью президента США Дональда Трампа «сделать Америку снова великой», заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с республиканцем в Южной Корее, его слова передает «Синьхуа».

Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями, они могут помочь друг другу в развитии и «процветать вместе», считает китайский лидер.

«Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочный фундамент китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для нашего развития», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что с момента избрания Трампа они с ним трижды разговаривали по телефону, много раз обменивались письмами и поддерживали тесные контакты.

На прошлой неделе вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Куала-Лумпуре.

По итогам двухдневных переговоров в столице Малайзии делегации Китая и США достигли «базового консенсуса» в отношении договоренностей по решению торгово-экономических вопросов.