Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп показывает искреннюю приверженность идеям мира и постоянство в отстаивании интересов США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Как нам представляется, президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира», — сказал Песков.

Он также не согласился с утверждением, что Трамп часто меняет свою позицию. По словам Пескова, американский лидер «демонстрирует постоянство», отстаивая интересы США.

Трамп несколько раз заявлял, что завершил семь или восемь войн. В 2025 году несколько стран выдвинули президента США на Нобелевскую премию мира, однако ее вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

В ответ на это в Белом доме заявили, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».