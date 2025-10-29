 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Песков увидел в Трампе «искреннюю приверженность идеям мира»

Песков: Трамп показывает приверженность идеям мира и отстаивает интересы США
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп показывает искреннюю приверженность идеям мира и постоянство в отстаивании интересов США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Как нам представляется, президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира», — сказал Песков.

Он также не согласился с утверждением, что Трамп часто меняет свою позицию. По словам Пескова, американский лидер «демонстрирует постоянство», отстаивая интересы США.

Трамп несколько раз заявлял, что завершил семь или восемь войн. В 2025 году несколько стран выдвинули президента США на Нобелевскую премию мира, однако ее вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

В ответ на это в Белом доме заявили, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».

Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп Дмитрий Песков Россия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Новый премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика
Политика
Трамп попросит помощи Китая в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
На форуме Yandex Connect представят новые ИИ-инструменты «Яндекс 360» Отрасли, 19:37
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи Политика, 19:36
Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд Спорт, 19:33
В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали рост доллара до ₽100 в 2026 году Инвестиции, 19:26
Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Политика, 19:26
Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
РАДИО
 Бизнес, 19:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритм Образование, 18:59
Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 18:58
«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду Спорт, 18:53
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:37
В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек Общество, 18:31
Маск запустил «Грокипедию». Зачем ему нужна альтернативная «Википедия» Life, 18:28