Бои в фавелах Рио-де-Жанейро заперли туристов в «осажденной крепости»
Ситуация в Рио-де-Жанейро из-за боев и спецоперации в фавелах привела к тому, что туристические районы города фактически изолированы от остальных районов. Для города, где подобные полицейские мероприятия проходят не в первый раз, подобные меры — не новинка, рассказали в эфире телеканала РБК жители города и эксперты.
«Когда случаются какие-то конфликты в северной части города, многие люди становятся заложниками той ситуации», — рассказал в эфире телеканала житель города Алексей. По его словам, это связано с тем, что в центральную и южную часть Рио-де-Жанейро «ведут всего две дороги условно». В дни, когда в фавелах проходят спецоперации, «люди просто не выезжают и не могут добраться до своей работы». «Поэтому я бы сказал, что в южной части города, в туристической, в принципе, все спокойно. Только меньше народа и меньше машин», — рассказал он.
В случае проведения операций изолируются обычно туристические районы — Копакабана и Ипанемо, рассказал в эфире телеканала РБК доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков. Эти туристические районы «охраняются полицией, как в осажденном городе», добавил он.
По его словам, туристов, «начиная с аэропорта, предупреждают — туда ходить нельзя, а туда и добраться в тот или иной отель просто физически невозможно». «И сейчас там проблема — куда деть тех туристов, которые там есть, их там всегда очень много», — рассказал Щелчков. «Все бразильцы говорят, что это превратилось в нетерпимую ситуацию, когда в Рио невозможно, все отказываются туда ездить местные. Для них это тоже курорт. И они говорят — нет, туда нельзя сейчас, вообще, ни в одном районе города», — добавил он.
В операции, которую власти начали 28 октября, уже погибли по крайней мере 130 человек, часть из них — сотрудники полиции. Рейд проводится против группировки Comando Vermelho и стал уже самой смертоносной операцией в истории штата. Жители города самостоятельно перенесли на площадь Сан-Лукас тела не менее 74 погибших для опознания. Следствие уточняет причины расхождения; проводится проверка всех доставленных тел.
Операция «Сдерживание» прошла 28 октября в районах Алемао и Пенха. Задействовано около 2,5 тыс. силовиков, цель — противодействие распространению влияния Comando Vermelho и исполнение порядка ста ордеров на арест. По итогам задержаны 113 человек, большая часть — уроженцы других штатов страны. Изъято 93 винтовки.
Большинство погибших обнаружено в зоне леса на Серра да Мизерикордия, где шли основные столкновения. Часть тел — с огнестрельными ранениями, несколько — с признаками насильственной смерти. Операция проведена за несколько дней до саммита ООН COP30, что стало поводом для дискуссии о методах борьбы с преступностью в Бразилии.
