В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек
Количество погибших при полицейском рейде против наркоторговцев на севере Рио-де-Жанейро выросло как минимум до 130 человек, пишет бразильское издание G1. Оно и агентство Reuters называют эту операцию «самой смертоносной в истории страны».
Рейд произошел 28 октября. Правительство Бразилии официально сообщило о 64 погибших, четверо из которых были полицейскими, губернатор Клаудио Кастро подтвердил гибель только 58 человек, включая четырех полицейских.
На следующий день, 29 октября, местные жители принесли на площадь Сан-Лукас тела по меньшей мере 72 человек для опознания родственниками. В аппарате премьер-министра уточнили, что доставленные на площадь тела не учитывались в официальной статистике, будет проведено расследование.
Власти Бразилии пока отказываются назвать точное количество погибших. «Мы должны быть очень ответственными. Учет начинается с момента поступления тел в Институт судебной медицины. Гражданская полиция несет огромную ответственность за установление личности этих людей. Я не могу подвести итог, пока не будут доставлены все тела. Скоро это превратится в войну цифр. Мы так работать не будем», — сказал губернатор Клаудио Кастро.
Полиция 28 октября провела операцию «Сдерживание» в северной части Рио-де-Жанейро. В рейде были задействованы примерно 2,5 тыс. силовиков. Власти пояснили, что главной целью было противодействие территориальной экспансии группировки Comando Vermelho, которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах — бедных и густонаселенных поселениях, разбросанных по холмистой местности города, а также исполнение ста ордеров на арест членов и лидеров банды. Был арестован 81 человек, изъято 93 винтовки.
Большая часть операции проводилась в лесистой местности. Власти выражают уверенность, что все погибшие были преступниками. «Не думаю, что кто-то гулял по лесу в день боев», — заявил губернатор.
Полицейская операция была проведена за несколько дней до начала в Рио-де-Жанейро международных мероприятий, связанных с климатическим саммитом ООН, известным как COP30.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт