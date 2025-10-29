 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек

Число погибших при «самой смертоносной полицейской операции» в Рио достигло 130

В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек
Video

Количество погибших при полицейском рейде против наркоторговцев на севере Рио-де-Жанейро выросло как минимум до 130 человек, пишет бразильское издание G1. Оно и агентство Reuters называют эту операцию «самой смертоносной в истории страны».

Рейд произошел 28 октября. Правительство Бразилии официально сообщило о 64 погибших, четверо из которых были полицейскими, губернатор Клаудио Кастро подтвердил гибель только 58 человек, включая четырех полицейских.

На следующий день, 29 октября, местные жители принесли на площадь Сан-Лукас тела по меньшей мере 72 человек для опознания родственниками. В аппарате премьер-министра уточнили, что доставленные на площадь тела не учитывались в официальной статистике, будет проведено расследование.

Власти Бразилии пока отказываются назвать точное количество погибших. «Мы должны быть очень ответственными. Учет начинается с момента поступления тел в Институт судебной медицины. Гражданская полиция несет огромную ответственность за установление личности этих людей. Я не могу подвести итог, пока не будут доставлены все тела. Скоро это превратится в войну цифр. Мы так работать не будем», — сказал губернатор Клаудио Кастро.

Полиция 28 октября провела операцию «Сдерживание» в северной части Рио-де-Жанейро. В рейде были задействованы примерно 2,5 тыс. силовиков. Власти пояснили, что главной целью было противодействие территориальной экспансии группировки Comando Vermelho, которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах — бедных и густонаселенных поселениях, разбросанных по холмистой местности города, а также исполнение ста ордеров на арест членов и лидеров банды. Был арестован 81 человек, изъято 93 винтовки.

Большая часть операции проводилась в лесистой местности. Власти выражают уверенность, что все погибшие были преступниками. «Не думаю, что кто-то гулял по лесу в день боев», — заявил губернатор.

Полицейская операция была проведена за несколько дней до начала в Рио-де-Жанейро международных мероприятий, связанных с климатическим саммитом ООН, известным как COP30.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бразилия Рио-де-Жанейро полиция
