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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций украинских войск в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области», — добавил он.

Помимо этого ВС России отразили атаки украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в ЛНР.

Материал дополняется

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Минобороны Россия Украина Николаевская область спецоперации
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