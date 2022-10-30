Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации
Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций украинских войск в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области», — добавил он.
Помимо этого ВС России отразили атаки украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в ЛНР.
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