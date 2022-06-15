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Военная операция на Украине ,  
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Песков усомнился в возвращении к «духу Женевы» в диалоге с США

По словам Пескова, общение с США возможно, но в совсем другом режиме. Оно должно быть основано «исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенности и взаимной выгоды», заявил он
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Возвращение к «духу Женевы», когда в переговорах с США были какие-то надежды, вряд ли состоится, однако возможен другой режим общения, основанный на принципах взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Его спросили, возможен ли возврат к «духу Женевы» — саммиту России и США летом 2021 года в Швейцарии — и при каких обстоятельствах.

Пресс-секретарь на это ответил, что США и Европа «никуда не денутся», и с ними в будущем «все равно придется общаться». Однако тогда речь будет идти уже об общении, основанном «исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенности и взаимной выгоды», сказал Песков. Он добавил, что «это тема пока не ближней перспективы».

При этом представитель Кремля усомнился в возвращении к духу Женевы. «Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», — отметил он.

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По словам Пескова, уже тогда, год назад, «были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас».

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялся в 16 июня 2021 года. Это была первая встреча лидеров государств.

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По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление, в котором подтвердили приверженность принципу, «согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Кроме того, Россия и США договорились вернуть своих послов в Москву и Вашингтон, было сказано о начале работы по вопросу заключенных в тюрьмах россиянах и американцах, также стороны пришли к договоренностям в сфере кибербезопасности.

На той встрече Путин также заявил, что России необходимы гарантии безопасности о нерасширении НАТО на восток и неразмещении в соседних странах ударных наступательных систем вооружений. Байден же тогда заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и указал на санкции, которые США и их партнеры примут в случае эскалации.

В декабре того же года Россия в ответ на обвинения со стороны Запада о подготовке вторжения на Украину направила США предложения по гарантиям безопасности. В январе Москва, Вашингтон, НАТО и ОБСЕ провели три раунда переговоров, но договориться по ключевым пунктам для российской стороны не удалось. 24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
США гарантии безопасности Дмитрий Песков Кремль

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