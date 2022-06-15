Песков усомнился в возвращении к «духу Женевы» в диалоге с США

По словам Пескова, общение с США возможно, но в совсем другом режиме. Оно должно быть основано «исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенности и взаимной выгоды», заявил он

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Возвращение к «духу Женевы», когда в переговорах с США были какие-то надежды, вряд ли состоится, однако возможен другой режим общения, основанный на принципах взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Его спросили, возможен ли возврат к «духу Женевы» — саммиту России и США летом 2021 года в Швейцарии — и при каких обстоятельствах.

Пресс-секретарь на это ответил, что США и Европа «никуда не денутся», и с ними в будущем «все равно придется общаться». Однако тогда речь будет идти уже об общении, основанном «исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенности и взаимной выгоды», сказал Песков. Он добавил, что «это тема пока не ближней перспективы».

При этом представитель Кремля усомнился в возвращении к духу Женевы. «Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», — отметил он.

По словам Пескова, уже тогда, год назад, «были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас».

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялся в 16 июня 2021 года. Это была первая встреча лидеров государств.

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По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление, в котором подтвердили приверженность принципу, «согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Кроме того, Россия и США договорились вернуть своих послов в Москву и Вашингтон, было сказано о начале работы по вопросу заключенных в тюрьмах россиянах и американцах, также стороны пришли к договоренностям в сфере кибербезопасности.

На той встрече Путин также заявил, что России необходимы гарантии безопасности о нерасширении НАТО на восток и неразмещении в соседних странах ударных наступательных систем вооружений. Байден же тогда заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и указал на санкции, которые США и их партнеры примут в случае эскалации.

В декабре того же года Россия в ответ на обвинения со стороны Запада о подготовке вторжения на Украину направила США предложения по гарантиям безопасности. В январе Москва, Вашингтон, НАТО и ОБСЕ провели три раунда переговоров, но договориться по ключевым пунктам для российской стороны не удалось. 24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине.