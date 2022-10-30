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Военная операция на Украине ,  
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Канада выпустит бонды для финансирования выплат пенсий украинцам

Канада выпустит пятилетние облигации для финансирования выплат пенсий украинцам
Средства, полученные от продажи бондов, направят Киеву через Международный валютный фонд. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что облигации выпустят на сумму более $350 млн
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Правительство Канады выпустит пятилетние государственные облигации Ukraine Sovereignty Bonds, направленные на поддержку финансирования помощи Украине, объявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Как сообщили в офисе премьера, средства от бондов помогут властям Украины «продолжить свою деятельность, включая предоставление основных услуг украинцам, таких как пенсии, и покупку топлива перед зимой».

Поступления от облигаций будут направлены непосредственно на Украину через счет, администрируемый Международным валютным фондом (МВФ). Они дополнят финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд), которую Оттава предоставила Киеву в этом году.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, облигации выпустят на сумму 500 млн канадских долларов (около $366 млн). «Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги», — написал он, отметив, что этот шаг поможет Украине в финансировании первоочередных расходов — выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону.

В августе власти Канады пообещали предоставить Украине кредит в размере 450 млн канадских долларов ($348,6 млн) на закупку топлива в преддверии зимнего сезона. С начала года общий объем выделенных Киеву кредитов достиг $1,51 млрд.

С начала российской военной операции 24 февраля Канада оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также ввела несколько раундов санкций против России. В последний раз Оттава расширила санкционные списки 28 октября, в них попали 35 человек, в том числе вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, а также шесть организаций.

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