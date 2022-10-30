Канада выпустит бонды для финансирования выплат пенсий украинцам

Средства, полученные от продажи бондов, направят Киеву через Международный валютный фонд. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что облигации выпустят на сумму более $350 млн

Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Правительство Канады выпустит пятилетние государственные облигации Ukraine Sovereignty Bonds, направленные на поддержку финансирования помощи Украине, объявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Как сообщили в офисе премьера, средства от бондов помогут властям Украины «продолжить свою деятельность, включая предоставление основных услуг украинцам, таких как пенсии, и покупку топлива перед зимой».

Поступления от облигаций будут направлены непосредственно на Украину через счет, администрируемый Международным валютным фондом (МВФ). Они дополнят финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд), которую Оттава предоставила Киеву в этом году.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, облигации выпустят на сумму 500 млн канадских долларов (около $366 млн). «Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги», — написал он, отметив, что этот шаг поможет Украине в финансировании первоочередных расходов — выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону.

В августе власти Канады пообещали предоставить Украине кредит в размере 450 млн канадских долларов ($348,6 млн) на закупку топлива в преддверии зимнего сезона. С начала года общий объем выделенных Киеву кредитов достиг $1,51 млрд.

С начала российской военной операции 24 февраля Канада оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также ввела несколько раундов санкций против России. В последний раз Оттава расширила санкционные списки 28 октября, в них попали 35 человек, в том числе вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, а также шесть организаций.