СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»

СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»

По версии украинской спецслужбы, задержанный был завербован в России и собирал секретные данные об обороноспособности Украины в интересах российских кураторов

Фото: Zuma \ ТАСС

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Черкасской области по подозрению в получении секретных материалов оборонной сферы. Об этом сообщает в среду пресс-служба СБУ.

СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России. «За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Для выполнения задания задержанный установил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. «Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи», — утверждает СБУ.

Имени задержанного СБУ не называет. Уточняется, что в отношении его заведено уголовное дело по статье «Государственная измена», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.