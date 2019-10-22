СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего замминистра экономического развития страны. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Его имя не указывается.

«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Следователи СБУ выяснили, что бывший замминистра и чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной компании« Артем» действовали в пользу иностранной компании, что противоречило интересам Украины. Они заключили заведомо убыточный контракт на производство и поставку артиллерийских снарядов на сумму более 16,5 млн долл. Аванс в размере более чем на 8,2 млн долл. участники перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий. При этом оружие иностранная компания не поставляла, отмечают в СБУ.

В ведомстве сообщают, что несколько дней ранее, 17 октября, в Киеве СБУ в задержали руководителя госпредприятия и представителя зарубежной компании. Главу предприятия также обвинили в госизмене, иностранца в подстрекательстве должностных лиц к совершению противоправных действий ( ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 УК Украины). Его уже арестовали два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 млн грн (около 7, 1 млн руб).