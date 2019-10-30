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Конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии
К призыву ввести ограничения против Анкары конгрессмены добавили признание геноцида армян в 1915-1923 годах
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Палата представителей конгресса США абсолютным большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Поводом стала военная операция Анкары против сирийских курдов, сообщает агентство Reuters.

Инициаторами резолюции были представитель Демократической партии Элиот Энджел, возглавляющий комитет Палаты представителей по международным делам, а также республиканец Майкл Маккол. Добиться поддержки большинства республиканцев удалось после долгих обсуждений вопроса о том, насколько оправданны были действия Анкары в отношении курдов, которые считались союзниками США в борьбе против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Как ранее сообщало издание The Hill, отдельным пунктом в резолюции являются дополнительные санкции против Турции в связи с решением Анкары приобрести у России системы ПВО С-400.

Санкциями Палата представителей не ограничилась. Также абсолютным большинством конгрессмены назвали геноцидом убийство армян в 1915-1923 годах.

В Турции решение Палаты представителей назвали еще одним шагом к ухудшению двухсторонних отношений. Во внешнеполитическом ведомстве страны указали, что признание геноцида армян и возможное введение санкций не способствует укреплению НАТО. Помимо этого в Анкаре особо отметили, что позиция Конгресса противоречит договоренностям между президентом Реджепом Эрдоганом и вице-президентом Майком Пенсом от 17 октября. В соответствии с ними Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии в том числе и в ответ на обещание отказаться от введения санкций.

Вопрос о санкциях против Турции теперь должен обсудить Сенат. Однако, как отмечает The Hill, есть вариант, при котором республиканцы в Сенате откажутся принимать соответствующую резолюцию. Объясняется это в том числе тем, что демократы в Палате представителей отказались обсуждать альтернативный проект лидера республиканского меньшинства Митча Макконелла. Последний предлагал подойти к вопросу осторожно и ограничиться документом, призывающим президента остановить вывод войск из Сирии и отказаться от приглашения Эрдогану посетить Вашингтон в ноябре. Свою позицию Макконел объяснял тем, что США надо задуматься перед тем как применять такие же санкции против «демократического союзника по НАТО», как и против враждебных Америке стран.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Сирия
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