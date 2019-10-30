WP узнала о награде в $25 млн сдавшему главу ИГ арабу

Источники издания утверждают, что информатор американских спецслужб был доверенным лицом главаря террористов и мог действовать из чувства мести

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Выяснить местонахождение главаря «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) удалось благодаря информатору из его ближайшего окружения, сообщает Washington Post со ссылкой на людей, которые знают детали спецоперации по ликвидации террориста. Речь идет об одном из активных участников ИГ, который координировал передвижения Абу Бакра аль Багдади по Сирии и даже помогал обустроить его убежище в провинции Идлиб.

По данным издания перебежчик предоставил американской разведке не только данные о том, где именно скрывается террорист. Он передал и план комнат в здании, что было очень важно при штурме.

Информатор был настолько близок к Аль Багдади, что в момент спецоперации находился в этом же доме. Спустя два дня после убийства главаря ИГ его вывезли из страны вместе со всей семьей.

Предполагается, что теперь мужчина может рассчитывать на $25 млн, которые были обещаны за голову Аль Багдади. Однако предполагается, что действовал он не только из-за денег. Один из источников WP утверждает, что речь идет об арабе, который решил отомстить своей организации за убийство одного из родственников. Изначально он контактировал с курдами из «Сирийских демократических сил», которые позже сообщили об агенте американцам. Те долгое время проверяли, насколько информатор правдив, пока не поняли, что действительно нашли нужного человека. Это произошло несколько недель назад, после чего и началась подготовка к спецоперации.

Ранее приводились различные версии того, как американцам удалось обнаружить убежище главаря террористов. Так, например, источники New York Times утверждали, что выяснить примерное местоположение Аль Багдади удалось благодаря допросу одной из его жен и связника террориста. А уже потом курдская разведка уточнила, где именно может находиться главарь ИГ.