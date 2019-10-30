В сирийской оппозиции сообщили об идеях для новой конституции страны

В Женеве состоится первое заседание конституционного комитета Сирии, участники которого должны написать новый основной закон страны. У оппозиции согласованного проекта пока нет, но есть идеи, рассказал РБК ее представитель

Фото: Zuma / ТАСС

В Женеве 30 октября стартует первое заседание сирийского конституционного комитета, начала работы которого международные посредники и ООН добивались с начала 2018 года. В работе комитета принимают участие 150 человек. Они представляют три группы по 50 человек: от правительства, оппозиции и гражданского общества. Окончательный список при участии России, Турции, Ирана («астанинская тройка»), а также ООН был сформирован только в конце сентября.

Члены комитета займутся написанием новой конституции Сирии, по которой в стране должны будут пройти выборы. Такой порядок политического урегулирования кризиса в стране был предложен ООН еще в 2015 году (резолюция 2254).

У оппозиции уже есть предложения по конституции, но нельзя сказать, что это какой-то законченный и оформленный документ, рассказал РБК член каирской платформы сирийской оппозиции Фирас аль-Халиди. «Это можно назвать нашими мнениями, идеями, взглядами» на то, каким должен быть основной закон Сирии, говорит он и подчеркивает, что эти идеи пока не оформлены именно как «параграфы проекта конституции». Кроме того, добавляет аль-Халиди, о согласованной позиции внутри противников правительства также говорить еще рано. Так, например, говорит он, внутри его группы есть разные мнения о том, должно ли исламское право быть нормативно-правовой базой Сирии. Кто-то считает, что нет, другие — наоборот. «У нас продолжается дискуссия. Нас волнует создание конституции для всей Сирии, а не для оппозиции или политиков. Мы обсуждаем вопросы экономики, прав человека, потому что хотим написать закон для всей страны», — отметил он.

Три делегации будут вести переговоры в одном зале, рассказал РБК аль-Халиди. По его словам, оппозиция не видит проблемы в пребывании в одной комнате с представителями правительства. «Скорее, это может стать проблемой для них, — говорит он. — Сначала у нас будет несколько дней на общение, формирование доверия, позитивного настроя. После мы обратимся к ООН, чтобы начать дискуссию по существу. Мы будем медленно обсуждать, начнем с чего-то простого. Представители режима не очень позитивно настроены. Но у нас достаточно терпения».