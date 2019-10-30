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В сирийской оппозиции сообщили об идеях для новой конституции страны
В Женеве состоится первое заседание конституционного комитета Сирии, участники которого должны написать новый основной закон страны. У оппозиции согласованного проекта пока нет, но есть идеи, рассказал РБК ее представитель
Фото: Zuma / ТАСС

В Женеве 30 октября стартует первое заседание сирийского конституционного комитета, начала работы которого международные посредники и ООН добивались с начала 2018 года. В работе комитета принимают участие 150 человек. Они представляют три группы по 50 человек: от правительства, оппозиции и гражданского общества. Окончательный список при участии России, Турции, Ирана («астанинская тройка»), а также ООН был сформирован только в конце сентября.

Члены комитета займутся написанием новой конституции Сирии, по которой в стране должны будут пройти выборы. Такой порядок политического урегулирования кризиса в стране был предложен ООН еще в 2015 году (резолюция 2254).

У оппозиции уже есть предложения по конституции, но нельзя сказать, что это какой-то законченный и оформленный документ, рассказал РБК член каирской платформы сирийской оппозиции Фирас аль-Халиди. «Это можно назвать нашими мнениями, идеями, взглядами» на то, каким должен быть основной закон Сирии, говорит он и подчеркивает, что эти идеи пока не оформлены именно как «параграфы проекта конституции». Кроме того, добавляет аль-Халиди, о согласованной позиции внутри противников правительства также говорить еще рано. Так, например, говорит он, внутри его группы есть разные мнения о том, должно ли исламское право быть нормативно-правовой базой Сирии. Кто-то считает, что нет, другие — наоборот. «У нас продолжается дискуссия. Нас волнует создание конституции для всей Сирии, а не для оппозиции или политиков. Мы обсуждаем вопросы экономики, прав человека, потому что хотим написать закон для всей страны», — отметил он.

Три делегации будут вести переговоры в одном зале, рассказал РБК аль-Халиди. По его словам, оппозиция не видит проблемы в пребывании в одной комнате с представителями правительства. «Скорее, это может стать проблемой для них, — говорит он. — Сначала у нас будет несколько дней на общение, формирование доверия, позитивного настроя. После мы обратимся к ООН, чтобы начать дискуссию по существу. Мы будем медленно обсуждать, начнем с чего-то простого. Представители режима не очень позитивно настроены. Но у нас достаточно терпения».

Политика
Комитет несогласных: когда начнется разработка Конституции Сирии

Ранее в интервью «РИА Новости» сопредседатель конституционного комитета и глава группы от оппозиции Хади аль-Бахар рассказал, как будет работать этот орган. Внутри комитета будет сформирована рабочая группа из 45 человек. «150 человек — это орган, который будет обсуждать и утверждать или изменять то, что будет делать «малый комитет». Малая группа из 45 человек разработает предложения, и всякий раз, когда они согласуют тексты, они будут передаваться большой группе для обсуждения и утверждения», — сказал он. По словам аль-Бахара, подкомитет из 45 человек будет работать на постоянной основе. По его словам, он должен работать без перерыва три недели, после чего будет перерыв на одну неделю. Возобновление работы должно начаться со встречи всех 150 делегатов и одобрения ими действий подкомитета за прошедшее время.

До начала работы комитета в Женеве свою встречу в астанинском формате провели министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу. Именно работа астанинского формата при активном участии спецпосланника генсека ООН по Сирии (сейчас этот пост занимает Гейр Педерсен) позволила сформировать комитет.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Сирия, Конституция, комитет, ООН, Сергей Лавров
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