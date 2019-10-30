Россия обошла Каймановы острова по количеству женщин-руководителей

Количество женщин в советах директоров российских компаний за последние два года выросло, подсчитали аналитики Deloitte. Но по этому показателю Россия занимает в рейтинге только 39-е место среди 49 стран

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В советах директоров российских компаний, по данным за 2018 год, 8,5% — женщины. Об этом свидетельствует исследование Deloitte «Женщина в совете директоров: взгляд со стороны» (есть в распоряжении РБК). С таким результатом Россия занимает в этом рейтинге 39-е место среди 49 стран, между Бразилией и Каймановыми островами. В тройке лидеров рейтинга — Норвегия (41%), Франция (37,2) и Швеция (33,3%).

Доля женщин в советах директоров российских компаний за два года выросла: в 2016-м их было 5,8%, а в рейтинге Россия занимала 40-е из 44 мест. Согласно последним результатам, в стране также вырос процент женщин — председателей советов директоров (с 3,3% в 2016-м до 8,8%).

В исследовании отмечается, что в России нет квот для женщин в руководстве компаний, но необходимость увеличить их число обсуждается в бизнес-сообществе. Хотя в некоторых областях промышленности женщины составляют до 60% рабочей силы, у нас очень медленно улучшается ситуации с назначением женщин в советы директоров, отмечает Екатерина Трофимова, руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ.

С 2016 года в нескольких странах (Германия, Южная Африка, Финляндия и Малайзия) количество женщин в советах директоров выросло более чем на 6%. В других аналогичный показатель остается по-прежнему низким — 0,6% в Катаре и 0,7% в Саудовской Аравии. Показатель за два года снизился на 3% в Люксембурге и на на 3,6% в Греции.

Ранее эксперты Комитета гражданских инициатив отмечали, что в России женщины редко становятся мэрами. Хотя за последние десять лет количество женщин — руководителей городов выросло (в 2008-м их было 1,8%, в 2019-м — 7,3%), преодоление гендерного дисбаланса в мэрском корпусе идет слишком медленными темпами, утверждалось в исследовании. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова отмечала сокращение количества женщин-губернаторов и женщин — глав областных центров. На федеральном уровне гендерный дисбаланс меньше, отметила она. «И третье лицо государства, и руководство Центробанка, и два вице-премьера, и два министра, и омбудсмены, и глава ЦИК — женщины», — напомнила Лахова.