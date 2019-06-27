КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,07 +0,24 EUR Бирж. 71,71 +0,28 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,54 61,90 EUR Нал. 72,38 70,60 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1362 -0,0009 BTC/USD Бирж. 12 171,00 +441,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 536,33 -0,04% Nasdaq 7 909,39 +0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,27%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,11%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,27%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,11%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 26 июн, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 26 июн, 12:13
В Киеве пообещали не допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы Политика, 00:21 Помпео пообещал индийцам отреагировать на покупку С-400 «как партнер» Политика, 00:05 КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Политика, 00:00 Посол Японии назвал темы дискуссий Путина и Абэ в Осаке Политика, 00:00 В РЖД объяснили остановку продажи билетов до станции Шиес Общество, 26 июн, 23:43 Каракас заявил о новой попытке переворота с участием генерала из тюрьмы Политика, 26 июн, 23:41 Латвия опубликовала заявление 7 стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ Политика, 26 июн, 23:22 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 26 июн, 23:07 Власти назвали сроки поставки С-400 Индии Политика, 26 июн, 23:01 Киев ответил на предложение Москвы по морякам фразой «так не будет» Политика, 26 июн, 22:48 ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов Экономика, 26 июн, 22:44 Минобороны сообщило об атаке боевиков дронами на авиабазу Хмеймим Политика, 26 июн, 22:38 СК проверит данные о растлении несовершеннолетних отравителем москвичей Общество, 26 июн, 22:07 Глава медицинского штаба «Спартака» оценил состояние Айртона после травмы Спорт, 26 июн, 21:59
Политика ,  
0 
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Около 15% российских мэров становятся объектами уголовного преследования, подсчитали в КГИ. Эксперты комитета также обратили внимание на недостаточное количество женщин среди мэров и отмирание института прямых выборов
Комитет гражданских инициатив (Фото: KomitetGI / Facebook)

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный Алексеем Кудриным, нынешним главой Счетной палаты, проанализировал судьбы глав российских муниципальных образований с 2008 по 2019 год. Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

Мэров повышают и преследуют

Исследователи изучили ротацию мэров в 109 крупнейших городах России (80 административных центрах и 29 городских округах). За десять лет там на постах мэров побывали 359 человек. Из них 263 покинули свои посты к моменту исследования.

Чаще всего бывшие мэры «переходят на региональный уровень» — становятся заместителями губернатора или министрами субъектов Федерации; так произошло с 21% экс-мэров. 12 стали главами регионов. Еще 8% сделали карьеру на федеральном уровне: шестеро стали сенаторами, 14 — депутатами Госдумы. Другой вариант федеральной карьеры — переход в полпредства, министерства, подразделения Росстата, Пенсионный фонд, ФНС — его осуществили 5% экс-мэров. Еще 12% ушли в бизнес, 5% — в местные заксобрания, 3% — на пенсию.

Второй по распространенности вариант развития судьбы экс-мэров (не считая тех, кто «пропал с радаров») — уголовное преследование. Ему подверглись 15% бывших градоначальников — 39 человек. Больше всего преследуемых экс-мэров в Алтайском крае (их трое, в Барнауле и Бийске), по двое — в Дагестане, Саратовской и Ростовской областях, Калмыкии и Подмосковье (задержаны мэры Королева и Химок). Последствия возбуждения уголовных дел различаются. В 13% дело было прекращено, в 26% следствие продолжается, в 62% дошло до суда, причем половина осужденных получили условный уголовный срок, половина — реальный.

Как становятся мэрами

После реформы местного самоуправления 2014 года субъекты начали массово отказываться от прямых выборов мэра. Реформа позволила регионам самостоятельно определять, каким образом они избирают глав муниципальных образований — напрямую голосованием жителей или голосованием городского парламента. Сейчас прямые выборы сохраняются в семи российских городах — Кемерово, Абакане, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Томске и Анадыре. Последний город, где отменили прямые выборы, — Екатеринбург. Занимавший пост главы города и председателя гордумы Евгений Ройзман покинул свой пост.

После реформы местного самоуправления появился вариант с назначением мэра при помощи конкурса. В этом случае конкурсная комиссия, состоящая из депутатов гордумы и представителей краевой администрации, отбирает на открытом конкурсе нескольких кандидатов, а затем гордума выбирает из них главу.

Выборы сохранились также в городах федерального значения, которые не подпадают под действие законов о местном самоуправлении.

По мнению одного из авторов доклада, Андрея Максимова, большое количество уголовных дел против экс-мэров — это и следствие системной борьбы с коррупцией, и проявление внутриэлитных конфликтов и давления на действующих градоначальников.

При этом выбранные с помощью конкурса мэры чаще идут на повышение (они сильнее «встроены в вертикаль», уверен эксперт), чем избранные в результате прямых выборов. Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт. По мнению Максимова, позиции выбранных по конкурсу мэров больше зависят от отношений с губернаторами, чем от настроений горожан.

Мало женщин, меньше образованных

За десять лет количество женщин на мэрских постах выросло, говорится в исследовании, — в 2008-м их было 1,8%, в 2019-м — 7,3%. Из 109 проанализированных городов восемь возглавляют женщины — Благовещенск, Череповец, Омск, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Симферополь, Якутск и Самару. При этом все женщины, представляющие оппозиционные партии, были избраны путем прямого голосования. По мнению Максимова, преодоление гендерного дисбаланса в мэрском корпусе идет слишком медленными темпами.

Женщинам сложно попасть во власть, признала в разговоре с РБК сенатор и глава Союза женщин России Екатерина Лахова. Сейчас сократилось количество женщин-губернаторов, женщин — глав областных центров тоже немного, посчитала она. «Но чем меньше поселение, тем больше у женщины шансов его возглавить, — добавила Лахова. — Потому что когда бюджет небольшой — женщина лучше справляется, мужчины управляют там, где деньги есть». В отдельных регионах 60–70% женщин занимают позиции глав поселений, говорит сенатор. При этом на федеральном уровне гендерный дисбаланс меньше, уверена сенатор. «И третье лицо государства, и руководство Центробанка, и два вице-премьера, и два министра, и омбудсмены, и глава ЦИК — женщины», — напомнила Лахова.

По ее мнению, проблемы с продвижением женщин на местном и региональном уровнях связаны с недоверием партий и губернаторов. Как правило, женщины в регионах возглавляют экономические и социальные департаменты. Однако, по словам сенатора, сейчас в этом смысле налицо положительная динамика.

Что касается образовательного ценза, то у всех мэров, попавших в выборку, высшее образование. У 44% два и более высших образований, а у 20% ученая степень. Количество градоначальников со степенью с 2008 года снизилось на 12%.

Максимов связал эту тенденцию с сокращением числа городов с прямыми выборами. «Если мы хотим развития городской экономики и внимательного отношения к проблемам избирателей — модель прямых выборов более эффективна, — говорит эксперт. — Вопрос этот формально в компетенции самого муниципалитета, но на самом деле это решает регион».

По мнению политолога Ростислава Туровского, возвращение прямых выборов не станет панацеей от проблем мэрского корпуса и не сократит количество уголовных дел. «Те, кто избирался на прямых выборах, были относительно независимы от губернаторов и зачастую представляли конкурирующие группы влияния, — пояснил он. — Возникала ситуация острого конфликта губернатора и мэра, которая чаще всего заканчивается поражением и уголовным преследованием мэра, и она может вернуться». Другая проблема прямых выборов — в том, что через них в 1990-х к власти приходили представители криминалитета, напомнил эксперт.

Кроме того, возвращение прямых выборов может создать финансовую проблему в отношениях региональной и местной властей. «Города стали более зависимыми от глав регионов. Доходы городских округов небольшие, а потребности очень серьезные, в том числе в сфере ЖКХ и социалки. Губернаторы этим пользуются, умело закручивая гайки, сокращая финансирование и показывая избирателям, что они сделали неправильный выбор», — резюмирует Туровский.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Комитет гражданских инициатив, мэры, ротация
Материалы по теме
Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину
Общество
Омбудсмен обещал проверить данные о голодовке экс-мэра Урлашова в колонии
Общество
Суд арестовал мэра Тайшета на два месяца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter