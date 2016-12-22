Песков на вопрос об уходе Меркель заявил о невмешательстве в дела ФРГ

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от продолжения политической карьеры — внутреннее дело ФРГ, в которое Россия не вмешивается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вопреки тому, что утверждают наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит, когда вмешиваются в ее внутренние дела», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что у России с Германией, «несмотря на известные проблемы», достаточно совместных интересов.
«Меркель остается визави Путина и они продолжают работать», — добавил Песков.
Накануне, 29 октября, Ангела Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 года, заявила о решении отказаться от борьбы за пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), выборы которого пройдут в декабре 2018 года. Пост канцлера Меркель намерена покинуть после истечения текущего срока, то есть в 2021 году.
«Это мой последний срок в качестве канцлера Германии», — заявила Меркель. Канцлер пояснила, что считает нужным «перевернуть страницу» и не намерена после завершения срока бороться даже за кресло в бундестаге в качестве депутата. «Я вообще больше не буду занимать должностей в политике», — сказала она.
Меркель также добавила, что не собирается поддерживать ни одного из кандидатов на пост председателя партии.