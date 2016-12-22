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Песков на вопрос об уходе Меркель заявил о невмешательстве в дела ФРГ

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Курс евро на 31 октября

EUR ЦБ: 74,79 (-0,25)

Курс доллара на 31 октября

USD ЦБ: 65,77 (-0,04)

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