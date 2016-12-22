Мурманский губернатор заявила об одном пропавшем после ЧП с плавдоком
Политика, 09:54
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Мурманский губернатор заявила об одном пропавшем после ЧП с плавдоком
Один человек пропал после того, как в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов». По словам губернатора региона, двое были госпитализированы, еще двое получили помощь амбулаторно
«Адмирал Кузнецов» в плавучем доке ПД-50
Спасатели не могут найти одного человека после того, как на судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщила в своем Twitter губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
«К сожалению, один человек до сих пор не найден», — сказала она.
По словам главы региона, двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двоих госпитализировали. Она отметила, что причины аварии пока озвучивать рано, все выводы сделают следственные органы.
«Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен», — добавила губернатор.
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