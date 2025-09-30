США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе

США и Франция в рамках наращивания усилий по противодействию расширению военного присутствия Китая в космосе проведут вторую совместную операцию с военными спутниками, сообщил американский генерал-лейтенант Шисс

Фото: Lucas Jackson / Getty Images

США и Франция проведут вторую совместную миссию по проведению скоординированных спутниковых маневров на орбите, что является частью усилий по противостоянию растущему военному присутствию Китая в космосе, сообщил в интервью Reuters генерал-лейтенант США Дуглас Шисс, командующий подразделением американских космических сил, который сотрудничает с Космическим командованием в проведении секретных военно-космических операций.

«Мы планируем совместные усилия с Францией прямо сейчас», — сказал он, не уточняя деталей. Шисс допустил дальнейшие операции и с другими странами: «Я допускаю, что мы можем сделать больше».

Французское космическое командование отказалось комментировать подобные планы. Reuters отмечает, что Франция — крупнейший в Европе государственный инвестор в космос.

Это будет уже вторая совместная операция с координацией спутниковых маневров на орбите США и Франции, а также третья известная подобная миссия Вашингтона с участием другой страны: в сентябре американское космическое командование провело маневры вместе с Великобританией, говорится в материале.

Первую совместную операцию с двумя космическими аппаратами на орбите США и Франция провели в конце прошлого года. Во французском космическом командовании заявили, что провели совместные учения, чтобы укрепить сотрудничество и «продемонстрировать нашу стратегическую солидарность». Там отметили, что космическому командованию Франции «необходимо подготовиться к военным космическим операциям по реальному сценарию».

Глава космического командования США Стивен Уайтинг рассказывал, что в ходе этих учений американский и французский военные спутники сближались рядом с космическим аппаратом «стратегического конкурента». Шисс не назвал в интервью Reuters третий ближайший спутник.

Глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо охарактеризовал прошедшую операцию как успешную, но не привел подробностей. Он же в недавнем интервью международным СМИ предупредил об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России». В Кремле отмечали, что Россия действует в соответствии с международным правом и ничего не нарушает.

Что касается операции США и Британии, которая проходила с 4 по 12 сентября, в ее рамках спутник, управляемый американским космическим командованием, был запущен для проверки надлежащей работы британского военного спутника связи SKYNET 5A на орбите.

The Times в мае писала, что США начали делиться с Великобританией и другими союзниками по объединению «Пять глаз» некоторыми из наиболее важных разведывательных данных об операциях Китая и России в космосе. В частности, в апреле Вашингтон позволил британским военным руководителям наблюдать за работой подразделения, специализирующегося на ведении орбитальных боевых действий Space Delta 9, деятельность которого до этого в основном считалась предназначенной только для американцев с доступом к сверхсекретной информации.

В марте замглавы Командования космических операций США генерал Майкл Гетлейн заявил, что Китай отработал боевые маневры на околоземной орбите с участием пяти спутников. В конце 2023 года South China Morning Post писала, что в Китае разработали систему игр по боям в космосе, способную моделировать и предсказывать процесс боевых действий.