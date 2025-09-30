Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО

Вашингтон должен начать переговоры о смене политики открытых дверей НАТО, чтобы альянс не расширялся, считают американские исследователи. Кроме того, по их мнению, США следует сократить воинский контингент в Европе

Фото: Omar Marques / Getty Images

Администрации Дональда Трампа следует инициировать обсуждение трансформации НАТО в закрытый альянс без возможности расширения, заявили в колонке для Foreign Affairs старший научный сотрудник и директор по военному анализу в Defense Priorities и адъюнкт-профессор Центра исследований в области безопасности Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана и старший научный сотрудник и директор российской программы в Центре Стимсона Питер Слезкин.

По мнению авторов, НАТО следует сосредоточиться на первоначальном регионе — Европе и Северной Атлантике. «Чтобы гарантировать, что сфера трансатлантических обязательств — и полномочий НАТО — не расширится еще больше, Соединенные Штаты должны начать переговоры о том, чтобы официально закрыть открытые двери Североатлантического союза, лишив его возможности дальнейшего расширения», — пишут они.

Также Вашингтон должен заставить Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону и в рамках этого в том числе существенно сократить американский военный контингент в странах НАТО, считают исследователи. После этого США следует работать над созданием «новой основы для трансатлантических связей, ориентированных на технологическое и экономическое сотрудничество».

При этом Вашингтон не должен совершить «поворот на Азию», а сосредоточиться на внутренней безопасности, заключают авторы.

Трамп неоднократно критиковал политику Евросоюза в рамках НАТО, в частности, относительно небольшие расходы на оборону. После возвращения в Белый дом он потребовал от европейских стран нарастить военные расходы до 5%. В июне страны НАТО приняли обязательство об увеличении оборонных расходов до 5% к 2035 году.

Кроме того, с инаугурации Трампа обсуждается возможное сокращение американского контингента в Европе, в связи с чем Брюссель начал предпринимать шаги к укреплению собственной обороноспособности.

Расширение НАТО на восток после 1997 года, в том числе за счет бывших советских республик, подвергалось критике со стороны России. В конце 2021 года Москва призвала Североатлантический альянс и США заключить соглашения о гарантиях безопасности. Среди требований России было обязательство не принимать в НАТО страны бывшего СССР, в частности Украину и Грузию.

В НАТО тогда ответили, что придерживаются политики открытых дверей для всех. Президент России Владимир Путин заявил, что политика открытых дверей НАТО «достаточно вольная», а США используют ее за счет безопасности других европейских государств.

Стороны провели несколько раундов переговоров о гарантиях безопасности, однако они не увенчались успехом. 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Среди причин конфликта Путин называл «многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей».