 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Белый дом анонсировал новое заявление Трампа

Трамп выступит с заявлением из Белого дома 30 сентября
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома 30 сентября, сообщает издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание главы государства.

Как ожидается, президент выступит в 11:00 (19.00 мск). Тема обращения не уточняется.

По данным Белого дома, в тот же день глава государства подпишет некоторые указы. Помимо этого у Трампа запланирована «речь в Министерстве войны» (так президент переименовал Пентагон).

Rollcall.com — интернет-версия новостного издания Roll Call, которое публикуется в Вашингтоне, округ Колумбия, и специализируется на освещении законодательной деятельности и политики конгресса США в ходе сессии. Существует с 1955 года и считается авторитетным источником информации о политическом процессе на Капитолийском холме. Основная аудитория — лица, интересующиеся законодательной и политической жизнью США, включая политиков, журналистов и аналитиков.

Ранее Reuters писал, что в Пентагоне высокопоставленным американским военным, которые соберутся на базе в Куантико, штат Вирджиния, скажут, что они «уважаемые лидеры». «Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры и должны быть сильными, жесткими, умными и сострадательными», — сказал Трамп агентству.

По информации Washington Post, глава Пентагона Пит Хегсет приказал командирам прибыть на базу, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и личном видении «воинской этики».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп США Белый дом Пентагон США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как Трамп хочет пополнить список своих миротворческих заслуг Газой
Политика
США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС
Политика
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна Общество, 09:04
Против «тайного вора в законе» возбудили дело Общество, 09:00
Белоруссия резко нарастила биржевые продажи бензина в РоссииПодписка на РБК, 08:57
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:43
Как семья владельца Oracle создает медиаимперию — и почему именно сейчасПодписка на РБК, 08:36
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона Политика, 08:33
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях словами «не его» Общество, 08:25
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Белый дом анонсировал новое заявление Трампа Политика, 08:07
Акции «М.Видео» выросли на 10% на новости об участии JD.com в допэмиссии Инвестиции, 08:07
Названо направление, на которое в четыре раза вырос спрос у россиян Общество, 08:06
«Потерянные Эйнштейны»: почему мир страдает от дефицита гениевПодписка на РБК, 08:05
Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве Город, 08:02
Что нужно знать про расходы государства в 2026 годуПодписка на РБК, 08:00
Военные ночью перехватили 81 дрон над пятью регионами России Политика, 07:23