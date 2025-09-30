Белый дом анонсировал новое заявление Трампа

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома 30 сентября, сообщает издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание главы государства.

Как ожидается, президент выступит в 11:00 (19.00 мск). Тема обращения не уточняется.

По данным Белого дома, в тот же день глава государства подпишет некоторые указы. Помимо этого у Трампа запланирована «речь в Министерстве войны» (так президент переименовал Пентагон).

Rollcall.com — интернет-версия новостного издания Roll Call, которое публикуется в Вашингтоне, округ Колумбия, и специализируется на освещении законодательной деятельности и политики конгресса США в ходе сессии. Существует с 1955 года и считается авторитетным источником информации о политическом процессе на Капитолийском холме. Основная аудитория — лица, интересующиеся законодательной и политической жизнью США, включая политиков, журналистов и аналитиков.

Ранее Reuters писал, что в Пентагоне высокопоставленным американским военным, которые соберутся на базе в Куантико, штат Вирджиния, скажут, что они «уважаемые лидеры». «Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры и должны быть сильными, жесткими, умными и сострадательными», — сказал Трамп агентству.

По информации Washington Post, глава Пентагона Пит Хегсет приказал командирам прибыть на базу, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и личном видении «воинской этики».