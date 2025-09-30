Рыбаки в Турции нашли беспилотный катер с 300 кг взрывчатки

Безэкипажный катер попал в сети рыбаков у берегов провинции Трабзон, экстренные службы эвакуировали жителей прибрежных районов. Haberler пишет, что морской дрон может принадлежать Украине

Фото: Cindy Miller Hopkins / Global Look Press

У берегов турецкой провинции Трабзон обнаружили безэкипажный катер неизвестного происхождения, сообщает Haberler.

Судно заметили рыбаки, которые ночью вышли в море. Они отбуксировали его в порт Йороз и уведомили береговую охрану. По словам одного из рыбаков Халила Ибрагима Бозока, позднее выяснилось, что на борту катера было 300 кг взрывчатки, передает CNN Turk.

Береговая охрана доставила судно «в безопасную зону», сообщает Haberturk. Экстренные службы оцепили причал и эвакуировали жителей прибрежных районов, порт временно закрыли. На место вызвали саперов и других экспертов.

Власти провинции Трабзон заявили, что в сети рыбаков попал катер «предположительно, иностранного происхождения», приняты все необходимые меры безопасности. Как пишет Haberler, есть подозрение, что аппарат может принадлежать Украине: находка напоминает морские дроны-камикадзе Wasp и Snapper, предоставленные Великобританией для укрепления обороноспособности Украины в Черном море.

В июле 2024 года к пляжу на севере Стамбула прибило гидроцикл, оборудованный камерами. Haber Global и NTV сообщали, что транспортное средство было заминировано, но специалисты не обнаружили боеприпасов. Следствие предположило, что гидроцикл могли использовать для нелегальной миграции.