На гидроцикле в Стамбуле не нашли взрывчатку

Специалисты не обнаружили боеприпасов на найденном на пляже в Стамбуле гидроцикле, сообщают DHA и Hürriyet со ссылкой на источники. По версии следствия, морской беспилотник могли использовать для нелегальной миграции.

Ранее Haber Global и NTV сообщили, что он оборудован камерами и заминирован. По данным прокуратуры, гидроцикл выбросило на берег днем 25 июля. Его длина — три метра, а ширина — один метр. По версии ведомства, морской беспилотник занесло к берегам Стамбула из северной части Черного моря. Пляж оцепили, а отдыхающих эвакуировали.

Украинские ВМС применяют морские беспилотники, построенные на базе гидроциклов и катеров, при попытках атаковать российские объекты, сообщал CNN.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении морских беспилотников ВСУ в акватории Черного моря.