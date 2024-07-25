На гидроцикле в Стамбуле не нашли взрывчатку
Специалисты не обнаружили боеприпасов на найденном на пляже в Стамбуле гидроцикле, сообщают DHA и Hürriyet со ссылкой на источники. По версии следствия, морской беспилотник могли использовать для нелегальной миграции.
Ранее Haber Global и NTV сообщили, что он оборудован камерами и заминирован. По данным прокуратуры, гидроцикл выбросило на берег днем 25 июля. Его длина — три метра, а ширина — один метр. По версии ведомства, морской беспилотник занесло к берегам Стамбула из северной части Черного моря. Пляж оцепили, а отдыхающих эвакуировали.
Украинские ВМС применяют морские беспилотники, построенные на базе гидроциклов и катеров, при попытках атаковать российские объекты, сообщал CNN.
Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении морских беспилотников ВСУ в акватории Черного моря.
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