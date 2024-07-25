На пляже в Стамбуле нашли начиненный взрывчаткой гидроцикл
На пляже в провинции Стамбул обнаружили гидроцикл, начиненный взрывчаткой, предположительно, принадлежащий Украине, сообщили Haber Global и NTV.
Его нашли в районе Чаталджа — он находится на северо-западе провинции и выходит к Черному морю.
Дрейфующий гидроцикл заметили отдыхающие на пляже, его также увидели спасатели, которые затем вызвали полицейских. Помимо взрывчатки гидроцикл оборудован несколькими камерами, его длина — три метра, а ширина — один метр.
Украинские ВМС применяют морские беспилотники, построенные на базе гидроциклов и катеров, при попытках атаковать российские объекты, сообщал телеканал CNN.
Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении как воздушных беспилотников ВСУ, так и морских.
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