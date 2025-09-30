Песков ответил на заявления Украины о завершении конфликта в 2025 году
Кремль не знает, на чем строятся заявления Украины о стремлении завершить конфликт в 2025 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Так он отреагировал на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о желании Киева закончить конфликт до конца года.
Дипломат, выступавший на форуме по безопасности в Варшаве, отметил, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН появилось больше уверенности по этому поводу.
При этом Сибига добавил, что оружие, имеющееся на данный момент у Украины, способно «достать любые военные объекты» на российской территории. «Россия должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места», — сказал дипломат.
Президент Владимир Путин говорил ранее, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО».
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов