 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль счел Германию косвенно вовлеченной в конфликт на Украине

Песков не увидел новаций в заявлении Мерца по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков заявил о давней косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине. Так он прокомментировал слова Мерца о том, что страна больше не живет в мире
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обратили внимание [на заявления Мерца], но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт [на Украине]. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

27 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. «Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — отметил он.

Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира
Политика
Фридрих Мерц

Мерц упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки», но не привел подробностей. «Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам», — сказал он.

Данное утверждение он повторил 30 сентября. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы также уже не в мире», — сказал Мерц.

По его словам, Германия переживает время фундаментальных изменений. «Мы находимся в совершенно другом мире», — заключил канцлер.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Дмитрий Песков Фридрих Мерц конфликт
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Политика
Мерц вновь заявил об отсутствии мира в Германии
Политика
Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Медведев не подал на матч и снялся с полуфинала турнира ATP в Пекине Спорт, 15:16
NYT рассказала об угрозах безопасности из-за съезда генералов в США Политика, 15:14
Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране Политика, 15:13
НАТО еще не пришло к выводу, было ли преднамеренным вторжение дронов Политика, 15:11
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 15:08
Суд арестовал имущество генерала МВД Панова на ₽240 млн Политика, 15:02
В Махачкале арестовали участников подготовки взрыва отдела полиции Общество, 14:59
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В японском городе рекомендовали пользоваться смартфонами два часа в день Общество, 14:56
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 14:55
Рыбаки в Турции нашли беспилотный катер с 300 кг взрывчатки Политика, 14:54
Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко Политика, 14:52
Путин установил особенности приватизации госимущества в условиях санкций Политика, 14:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:46
Хуснуллин сообщил о масштабах строительства жилья на новых территориях Недвижимость, 14:44