Кремль счел Германию косвенно вовлеченной в конфликт на Украине

Песков заявил о давней косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине. Так он прокомментировал слова Мерца о том, что страна больше не живет в мире

Фото: Reuters

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обратили внимание [на заявления Мерца], но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт [на Украине]. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

27 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. «Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — отметил он.

Мерц упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки», но не привел подробностей. «Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам», — сказал он.

Данное утверждение он повторил 30 сентября. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы также уже не в мире», — сказал Мерц.

По его словам, Германия переживает время фундаментальных изменений. «Мы находимся в совершенно другом мире», — заключил канцлер.