Кремль счел Германию косвенно вовлеченной в конфликт на Украине
Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обратили внимание [на заявления Мерца], но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт [на Украине]. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
27 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. «Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — отметил он.
Мерц упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки», но не привел подробностей. «Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам», — сказал он.
Данное утверждение он повторил 30 сентября. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы также уже не в мире», — сказал Мерц.
По его словам, Германия переживает время фундаментальных изменений. «Мы находимся в совершенно другом мире», — заключил канцлер.
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов