Как проходили выборы в Молдавии

На парламентских выборах в Молдавии победила проевропейская президентская партия, набравшая более 50,2%. Она получит 55 мандатов, на восемь меньше, чем было. Оппозиция заявляет о сотнях нарушений. Подробнее — в материале РБК

Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдавия, 28 сентября 2025 года (Фото: Владислав Кулиомза / Reuters)

28 сентября в Молдавии прошли выборы в однопалатный парламент. Молдавия — парламентская республика, поэтому нынешние выборы имеют для нее принципиальное значение. Теперь их результаты должен утвердить Конституционный суд.

Какие партии проходят в парламент

Первой на выборах пришла правящая президентская партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS). При явке 52,21% (чуть больше 1,6 млн из 3,2 млн зарегистрированных избирателей) PAS набрала 50,2% голосов — за нее проголосовали 792,5 тыс. человек (здесь и далее — данные ЦИК республики). Это значит, что в 101-местном парламенте она будет располагать 55 мандатами (на восемь меньше, чем сейчас) и ей не надо образовывать коалицию, чтобы сформировать правительство.

PAS — правоцентристская партия, которую нынешний президент республики Майя Санду (избрана в 2020 году, переизбрана в 2024-м) создала в 2016-м. В центре ее программы — вступление Молдавии в Евросоюз: партия обещает, что к 2028 году страна станет полноправным членом ЕС, и позиционирует себя как единственную силу, которая может это обеспечить.

«Каждый голос имел значение. Мы не позволили себя подкупить, запугать или устрашить. Мы мобилизовались и защитили нашу страну честным голосованием», — заявила 29 сентября Санду после окончательного подсчета голосов (цитата по IPN).

Во время кампании PAS обвиняла оппозиционные партии в предательстве и «работе на Кремль». Это было одной из ключевых тем ее избирательной кампании: официальный Кишинев утверждал, что «Кремль тратит сотни миллионов евро на покупку сотен тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом», полиция провела десятки обысков и задержаний по делам о подкупе избирателей и подготовке беспорядков и дестабилизации в стране. Москва эти обвинения категорически отвергает.

Вместе с PAS в парламент прошли еще четыре партии.

Патриотический избирательный блок — альянс левых партий, созданный в 2025 году. Он набрал 24,17% — за него проголосовали 381,5 тыс. человек.

В основе блока Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во главе с экс-президентом Игорем Додоном и Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным, партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером Валерием Тарлевым и «Сердце Молдовы», которую создала бывший башкан Гагаузии Ирина Влах.

29 сентября «Патриотический блок» провел в Кишиневе митинг, где его представители заявили, что не признают итоги выборов и что теперь все зависит от Конституционного суда, который должен их утвердить. Додон в соцсетях утверждает, что на выборах «зафиксировано сотни нарушений» и что оппозиция их опротестовала в ЦИК. «Призываем всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Не опускаем руки, держимся вместе. Это был последний вздох нынешней власти. Чем дальше, тем менее легитимной она будет и тем сильнее народ захочет избавиться от нее», — подытожил Додон.

Блок «Альтернатива» получил 7,96%, или 125,6 тыс. голосов. Этот альянс выступает за европейскую интеграцию и рассчитывает, что Молдавия войдет в Евросоюз в короткие сроки. Его основали в 2025 году четыре политика, которых власти обвиняют в связях с Москвой: нынешний мэр Кишинева Ион Чебан (лидер партии «Национальное альтернативное движение»), кандидат на президентских выборах 2024 года Александр Стояногло (он шел на них от ПСРМ), бывший премьер-министр Ион Кику (лидер Партии развития и объединения Молдовы) и Марк Ткачук, основатель движения «Партия коллективного действия — Гражданский конгресс».

«Наша партия» во главе с бывшим мэром города Бельцы, дважды участвовавшим в президентских выборах, Ренато Усатым получает 6,2%, или 97,8 тыс. голосов. Партия существует с 1994 года и позиционирует себя как внепарламентскую политическую формацию, выступающую за сбалансированную внешнюю политику.

В парламент также, вопреки прогнозам социологов, прошло движение «Демократия дома» (Partidul politic «Democraţia Acasă» — PPDA) с 5,62%, или 88,6 тыс. голосов. Эта унионистская партия, существующая с 2011 года, ратует за объединение с Румынией. Лидер PPDA Василий Костюк сделал ставку на раскрутку в TikTok, и эта стратегия принесла ему успех.

Как голосовали в Молдавии и за рубежом

На территории республики работало 1973 участка. Разрыв между правящей PAS и пришедшим вторым «Патриотическим блоком» внутри страны оказался меньше — 44,13 и 28,25% соответственно. Без поддержки живущих за рубежом молдаван PAS не получила бы большинство мест в парламенте и ей пришлось бы искать союзника для создания правительства.

PAS лидировала в 26 из 36 избирательных районов, «Патриотический блок» — в десяти. В муниципии Кишинев, где на 313 участках проголосовали 370 тыс. человек, PAS набрала 52,68%, «Патриотический блок» — 21,26%. В автономном территориальном образовании (АТО) Гагаузия, которая известна своей пророссийской ориентацией и где на 68 участках проголосовали 57,1 тыс. человек, «Патриотический блок» набрал 82,35%, а PAS заняла третье место с 3,19% голосов.

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) по сравнению с выборами президента в 2024 году было сформировано в два раза меньше избирательных участков — 12 вместо 31, причем пять из них перенесли вглубь страны; на них проголосовали 12 тыс. человек. В день выборов из-за сообщений о минировании были перекрыты два моста через Днестр, связывающих территорию ПМР с Молдавией, что затруднило движение к избирательным участкам. Тем не менее в ПМР, которая также считается пророссийским регионом, разрыв между «Патриотическим блоком» и PAS оказался не таким существенным, как в Гагаузии, — 51,02 и 29,89% соответственно.

Как показали президентские выборы 2024 года, важную роль в молдавской политике играет диаспора. Четыре года назад Майя Санду во втором туре одержала верх над кандидатом от социалистов Александром Стояногло именно за счет голосов молдаван, проживающих за рубежом.

На этот раз за границей было открыто почти на треть участков больше, чем в 2024 году, — 301 в 42 странах. Всего там проголосовали 281,1 тыс. избирателей. В топ-5 по числу работавших участков вошли следующие европейские страны:

Италия — 75 участков. Здесь проголосовали 80,1 тыс. человек, победила партия PAS — у нее 77,6% голосов;

Германия — 36 участков. Проголосовали 38 тыс. человек, победила PAS — 75,7% голосов;

Франция — 26 участков. Проголосовали 25,4 тыс. человек, победила PAS — 76,9% голосов;

Великобритания — 24 участка. Проголосовали 27,4 тыс. человек, победила PAS — 83,6% голосов;

Румыния — 23 участка. Проголосовали 29,2 тыс. человек, победила PAS — 88,1% голосов.

В России, как и в 2024 году, работало всего два участка (оба на территории посольства в Москве); они располагали 10 тыс. бюллетеней. Но в Москве голосовали только 4,1 тыс. молдаван. 67,4% отдали голоса «Патриотическому блоку», а 11,6% — PAS.

По данным МИД Молдавии за 2021 год (их приводит NewsMaker), за рубежом проживают от 1,11 млн до 1,25 млн граждан республики. Из них в России — около 350 тыс. человек (по официальным российским данным — 190 тыс.). В Европе больше всего молдаван живет в Италии — 250–300 тыс. человек.

Как на результаты отреагировали другие страны

Страны ЕС поздравили PAS с победой на выборах. «Молдова, ты снова это сделала. Никакие попытки посеять страх или раздор не сломят вашу решимость. Вы ясно дали понять свой выбор: Европа, демократия, свобода, — написала 29 сентября в X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом шагу пути. Будущее за вами».

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Веймарский треугольник), которые вместе приезжали в конце августа в Кишинев на празднование Дня независимости Молдавии, 29 сентября выпустили совместное заявление, где высоко оценили прошедшие выборы, «несмотря на беспрецедентное вмешательство России». «Мы привержены дальнейшей поддержке демократического развития Молдовы, реформ и экономического роста, а также укреплению устойчивости Молдовы, в частности, на ее пути к Европейскому союзу. У ЕС и Молдовы общее будущее», — констатировали они.

С аналогичным посылом выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и дальше», — написал Зеленский в соцсетях.

В Москве давать оценки выборам пока считают преждевременным. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, это надо делать «после того, как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свою позицию по этим выборам». Он обратил внимание, что «некоторые политические силы заявляют о своем несогласии» и «говорят о возможных нарушениях на выборах», а также на то, что «сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации». Песков высказался и о возможности урегулирования в Приднестровье: «Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдавии, конечно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство Молдавии, которое фактически исключает диалог с Российской Федерацией».