Times of Israel узнала, что Уиткофф может оставить пост в конце года

Спецпосланник США Стив Уиткофф может покинуть свой пост в конце 2025 года, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Как пишет издание, Уиткофф занимает должность специального государственного служащего, срок службы которого ограничен примерно 130 днями. При этом возможно продление в зависимости от предполагаемой будущей службы, уточняет The Times of Israel.

Тем не менее, по словам чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно учитывая, что прорыв в урегулировании конфликта в Газе, по-видимому, близок.

Чиновник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже ждут, что будет дальше», и, если сделка по Газе состоится, посланник «изящно откланяется».

29 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году.

Одной из центральных тем американо-израильских переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа. Работу над планом в основном вел Уиткофф, однако в него были инкорпорированы элементы предложений других участников переговорного процесса, отмечала Times of Israel.

Стиву Уиткоффу 68 лет. В ноябре 2024-го, после победы Трампа на президентских выборах, он стал сопредседателем инаугурационного комитета Трампа вместе с экс-сенатором США Келли Леффлер.

Кроме того, президент тогда объявил, что Уиткофф станет его спецпосланником по Ближнему Востоку. Несмотря на то что Уиткофф не получал дипломатического образования и не был известной фигурой в переговорах по ближневосточному урегулированию, Трамп заявил, что тот станет «непреклонным голосом мира и заставит всех гордиться».

По мнению экс-посла США в Израиле Дэвида Фридмана, Уиткофф «глубоко понимает Израиль, его стратегическое значение для Соединенных Штатов и его потенциал для обеспечения большей стабильности и процветания на Ближнем Востоке».

В частности, именно Уиткоффу ставят в заслугу оперативное заключение сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, после инаугурации Трамп привлек Уиткоффа к урегулированию конфликта на Украине.