Times of Israel узнала, что Уиткофф может оставить пост в конце года
Спецпосланник США Стив Уиткофф может покинуть свой пост в конце 2025 года, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.
Как пишет издание, Уиткофф занимает должность специального государственного служащего, срок службы которого ограничен примерно 130 днями. При этом возможно продление в зависимости от предполагаемой будущей службы, уточняет The Times of Israel.
Тем не менее, по словам чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно учитывая, что прорыв в урегулировании конфликта в Газе, по-видимому, близок.
Чиновник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже ждут, что будет дальше», и, если сделка по Газе состоится, посланник «изящно откланяется».
29 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году.
Одной из центральных тем американо-израильских переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа. Работу над планом в основном вел Уиткофф, однако в него были инкорпорированы элементы предложений других участников переговорного процесса, отмечала Times of Israel.
Стиву Уиткоффу 68 лет. В ноябре 2024-го, после победы Трампа на президентских выборах, он стал сопредседателем инаугурационного комитета Трампа вместе с экс-сенатором США Келли Леффлер.
Кроме того, президент тогда объявил, что Уиткофф станет его спецпосланником по Ближнему Востоку. Несмотря на то что Уиткофф не получал дипломатического образования и не был известной фигурой в переговорах по ближневосточному урегулированию, Трамп заявил, что тот станет «непреклонным голосом мира и заставит всех гордиться».
По мнению экс-посла США в Израиле Дэвида Фридмана, Уиткофф «глубоко понимает Израиль, его стратегическое значение для Соединенных Штатов и его потенциал для обеспечения большей стабильности и процветания на Ближнем Востоке».
В частности, именно Уиткоффу ставят в заслугу оперативное заключение сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, после инаугурации Трамп привлек Уиткоффа к урегулированию конфликта на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов