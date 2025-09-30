Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках «Грифонов»
Минобороны Швеции не подтвердило отправку Украине истребителей Gripen («Грифоны»), пишет шведская газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.
«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — сказал он.
При этом Йельмстранд отметил, что у Швеции и Украины проходит «хороший и углубленный диалог».
Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет стоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.
На истребителе стоит 27-миллиметровая пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, самолет может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.
Об том, что Киев впервые получит шведские истребители Gripen заявил ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Би-би-си. На вопрос о количестве и сроках прибытия техники он ответил: «Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать». Министр также рассказал, что помимо Gripen Украина получит дополнительные американские F-16 и французские Mirage.
В августе 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление о том, что страна пока не планирует поставлять на Украину истребители Gripen. По его словам, власти стремятся найти баланс между передачей военной помощи Украине и сохранением собственных оборонительных возможностей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах в переговорах со Швецией относительно истребителей Gripen. Он отметил, что украинские пилоты уже начали их осваивать, а Киев постепенно приближается к получению этих самолетов. В июне 2023 года шведские власти обещали провести обучение украинских летчиков на истребителях Saab JAS 39 Gripen.
В октябре того же года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что до вступления страны в НАТО она не будет передавать истребители Украине.
Российская сторона выражает серьезную обеспокоенность по поводу поставок военной техники Украине со стороны западных стран. В планах передать Киеву истребители она видит признаки обострения ситуации.
