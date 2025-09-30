 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках «Грифонов»

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам пресс-секретаря главы Минобороны Швеции, работа над возможной отправкой все еще продолжается, а новой информации пока нет. Украинский генерал Гаврилюк ранее заявил, что Киев впервые получит Gripen от Швеции

Минобороны Швеции не подтвердило отправку Украине истребителей Gripen («Грифоны»), пишет шведская газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — сказал он.

При этом Йельмстранд отметил, что у Швеции и Украины проходит «хороший и углубленный диалог».

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет стоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.

На истребителе стоит 27-миллиметровая пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, самолет может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

Украина впервые получит шведские «Грифоны»
Политика
Истребитель Gripen

Об том, что Киев впервые получит шведские истребители Gripen заявил ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Би-би-си. На вопрос о количестве и сроках прибытия техники он ответил: «Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать». Министр также рассказал, что помимо Gripen Украина получит дополнительные американские F-16 и французские Mirage.

В августе 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление о том, что страна пока не планирует поставлять на Украину истребители Gripen. По его словам, власти стремятся найти баланс между передачей военной помощи Украине и сохранением собственных оборонительных возможностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах в переговорах со Швецией относительно истребителей Gripen. Он отметил, что украинские пилоты уже начали их осваивать, а Киев постепенно приближается к получению этих самолетов. В июне 2023 года шведские власти обещали провести обучение украинских летчиков на истребителях Saab JAS 39 Gripen.

В октябре того же года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что до вступления страны в НАТО она не будет передавать истребители Украине.

Российская сторона выражает серьезную обеспокоенность по поводу поставок военной техники Украине со стороны западных стран. В планах передать Киеву истребители она видит признаки обострения ситуации.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Швеция Минобороны Украина истребители
Материалы по теме
Украина впервые получит шведские «Грифоны»
Политика
В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву Tomahawk
Политика
Вэнс сообщил об обсуждении поставок Киеву ракет Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Мишустин сообщил о почти завершенной в России разработке лекарств от рака Общество, 04:31
Raytheon получила контракт на более чем $5 млрд на поставку БПЛА Coyote Политика, 04:27
Совбез сообщил о тысячах блокировок деструктивного контента за год Политика, 04:03
Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках «Грифонов» Политика, 03:59
Движение на Крымском мосту открыли спустя полчаса Политика, 03:44
Times of Israel узнала, что Уиткофф может оставить пост в конце года Политика, 03:12
На Крымском мосту перекрыли движение на фоне ракетной опасности Политика, 03:01
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Крыму и Краснодарском крае объявили ракетную опасность Политика, 02:56
Ограничения в аэропорту Калуги сняли менее чем через час Политика, 02:45
Мерц вновь заявил об отсутствии мира в Германии Политика, 02:41
Politico узнал, что оружейный плутоний в США могут перенаправить для АЭС Политика, 02:26
В Израиле назвали «позором» извинения Нетаньяху перед Катаром Политика, 02:12
В трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:43
В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелась хозпостройка Политика, 01:26