Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках «Грифонов»

По словам пресс-секретаря главы Минобороны Швеции, работа над возможной отправкой все еще продолжается, а новой информации пока нет. Украинский генерал Гаврилюк ранее заявил, что Киев впервые получит Gripen от Швеции

Минобороны Швеции не подтвердило отправку Украине истребителей Gripen («Грифоны»), пишет шведская газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — сказал он.

При этом Йельмстранд отметил, что у Швеции и Украины проходит «хороший и углубленный диалог».

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет стоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде. На истребителе стоит 27-миллиметровая пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, самолет может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

Об том, что Киев впервые получит шведские истребители Gripen заявил ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Би-би-си. На вопрос о количестве и сроках прибытия техники он ответил: «Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать». Министр также рассказал, что помимо Gripen Украина получит дополнительные американские F-16 и французские Mirage.

В августе 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление о том, что страна пока не планирует поставлять на Украину истребители Gripen. По его словам, власти стремятся найти баланс между передачей военной помощи Украине и сохранением собственных оборонительных возможностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах в переговорах со Швецией относительно истребителей Gripen. Он отметил, что украинские пилоты уже начали их осваивать, а Киев постепенно приближается к получению этих самолетов. В июне 2023 года шведские власти обещали провести обучение украинских летчиков на истребителях Saab JAS 39 Gripen.

В октябре того же года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что до вступления страны в НАТО она не будет передавать истребители Украине.

Российская сторона выражает серьезную обеспокоенность по поводу поставок военной техники Украине со стороны западных стран. В планах передать Киеву истребители она видит признаки обострения ситуации.