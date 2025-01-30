США весной проведут тестовый подрыв оружейного плутония

Планируемый эксперимент относится к субкритическим и не является полноценным ядерным испытанием, которые ни США, ни Россия не проводят с 1990-х, и направлен на изучение плутония, содержащегося в американском ядерном оружии

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Весной США планируют провести в Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов (PULSE) в Неваде эксперимент с испытанием плутония, сообщает NPR, журналисты которого посетили эту лабораторию.

Они описывают ее как «небольшое скопление модульных зданий рядом с большим шахтным подъемником» на поверхности и систему туннелей и коридоров под землей.

NPR отмечает, что после того, как США провели свое последнее полноценное ядерное испытание в 1992 году, ученые занимаются только субкритическими экспериментами, в рамках которых происходит имитация условий внутри ядерного оружия без запуска цепной ядерной реакции. В США основным элементом ядерного оружия является плутоний.

«Сейчас самым старым образцам плутония около 80 лет», — отметил ученый-ядерщик из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса Иван Отеро. Так как со временем плутоний радиоактивно распадается, высвобождая атомы гелия, образующиеся из него пузырьки могут повреждать металлический плутоний. «Нам нужно знать, оказывают ли пузырьки гелия или повреждения кристаллической решетки значительное влияние на реакцию материала», — объяснил исследователь.

В связи с этим и проводятся эксперименты, подобные тому, что запланирован на весну, — он называется «Лебедь». Также будут проводиться эксперименты «Скорпион» и «Зевс».

Субкритические ядерные эксперименты США проводят регулярно. В прошлом году бывший советник нового американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для Foreign Affairs высказал мнение, что Соединенным Штатам следует возобновить подземные ядерные взрывы в пустыне Невады. Но в ноябре руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) и на тот момент министр энергетики США Джилл Хруби отмечала, что необходимости возобновлять их нет.

Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний. В 2023-м президент Владимир Путин заявил, что в США звучат предложения провести реальные, а не компьютерные испытания своего ядерного оружия и поэтому нужно «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — пояснил глава государства.