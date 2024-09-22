В Германии сообщили о перехвате российских Су-35 и Су-30 над Балтикой

Российские истребители якобы летели с выключенными транспондерами и были перехвачены немецкими Eurofighter. В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в соответствии с международными правилами

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Немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты в небо на перехват российских военных самолетов. Об этом говорится в сообщении ВВС Германии, опубликованном в X.

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов без полетного плана и с выключенными транспондерами», — говорится в сообщении.

По данным немецких ВВС, в небе над Балтийским морем были замечены один Су-35 и четыре Су-30.

И российское Минобороны, и военные ведомства стран — членов НАТО регулярно сообщают о перехвате самолетов в районе Балтийского моря. Так, в апреле прошлого года ВВС Германии сообщили о перехвате над Балтикой трех российских военных самолетов — двух истребителей Су-27 и одного разведывательного Ил-20. В мае того же года Минобороны России отчитывалось о перехвате двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем.

Вместе с тем в российском военном ведомстве подчеркивают, что все полеты военной авиации осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.