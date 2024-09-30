В Ингушетии раскрыли подготовку серии диверсий
В Ингушетии силовики предотвратили серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей, сообщили в ФСБ.
Предполагаемыми организаторами были восемь местных жителей. Один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит, остальные арестованы.
«В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан России, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Проведены обыски. По адресам подозреваемых и в тайниках силовики нашли взрывчатку — эквивалент около 10 кг тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат.
3 сентября мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в столицу республики Магас. Один полицейский пострадал. Второй сумел убить нападавшего.
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