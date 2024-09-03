Мужчина с отверткой напал на полицейский пост в Ингушетии

Неизвестный мужчина напал на сотрудников полиции, дежуривших на възде в Магас. Один сотрудник МВД ранен, но его жизни ничто не угрожает

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в столицу республики Магас, сообщали РБК в МВД. Первым об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как пишет РЕН, нападавший перебежал дорогу и набросился на двух сотрудников ГАИ. Один полицейский пострадал. Второй сумел убить нападавшего.

«Около 14:30 неизвестный мужчина, вооруженный заострённым металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции, осуществляющих несение службы на посту ДПС на въезде в Магас. При пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции нападавший нейтрализован... Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет», — сообщили в МВД.

В ночь на 28 марта 2023 года, на пост ДПС в Пригородном районе на границе Северной Осетии и Ингушетии было совершено нападение, в результате которого пострадали двое полицейских. С 3 апреля в районе ввели режим контртеррористической операции. 7 апреля один из четырех подозреваемых в нападении на полицейских, сдался силовикам, второго участника нападения на пост ДПС задержали 8 апреля. Еще спустя неделю, 15 апреля, силовики обнаружили еще нескольких мужчин, подозреваемых в нападении. Четверо были убиты в перестрелке, двое задержаны. Задержанные назвали себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).