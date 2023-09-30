Экзитполл показал поражение «пророссийской» партии на выборах в Словакии

Лидера левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» («Н-СД») Роберт Фицо (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Либеральная партия Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») побеждает на внеочередных парламентских выборах Словакии, набирая 23,5% голосов, сообщает Topky со ссылкой на данные экзитполла.

Следом идут левоцентристская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД») с 21,9% и «Словацкая социал-демократическая партия» с 12,2%.

Экзитполл — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки. В Словакии, где проживают порядка 5,5 млн человек, в субботу было открыто 5996 избирательных участков. Голосование началось в 07.00 (08.00 мск) и завершилось в 22.00 (23.00 мск).

Фицо был премьером страны дважды: в 2006–2010 и 2012–2018 годах. За время работы во главе правительства Фицо по меньшей мере трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией. После начала российской военной операции на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов».

The Washington Post называет Фицо «пророссийским популистом». Financial Times. отмечала, что в случае победы экс-премьера западная поддержка Украины может ослабнуть.

На прошлых парламентских выборах в Словакии (в феврале 2020 года) победу одержало правоцентристское движение «Обычные люди и независимые личности» Игора Матовича (25,02%), на втором месте оказалась левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» Фицо (18,56%). В итоге было сформировано коалиционное правительство ОЛНЛ вместе с правоцентристскими партиями «Мы — семья» и «Свобода и солидарность» («СиС»), а также центристской «За людей».



Однако в марте 2021 года Игор Матович ушел в отставку с поста премьера из-за поддержанного им решения закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без согласия кабмина и всех членов коалиции. В ноябре 2022 коалиция ОЛНЛ распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы.

К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%.

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