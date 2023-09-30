 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экзитполл показал поражение «пророссийской» партии на выборах в Словакии

Лидера левоцентристской партии &laquo;Направление &mdash; социальная демократия&raquo; (&laquo;Н-СД&raquo;)&nbsp;Роберт&nbsp;Фицо &nbsp;
Лидера левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» («Н-СД») Роберт Фицо   (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Либеральная партия Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») побеждает на внеочередных парламентских выборах Словакии, набирая 23,5% голосов, сообщает Topky со ссылкой на данные экзитполла.

Следом идут левоцентристская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД») с 21,9% и «Словацкая социал-демократическая партия» с 12,2%.

Экзитполл — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки.

В Словакии, где проживают порядка 5,5 млн человек, в субботу было открыто 5996 избирательных участков. Голосование началось в 07.00 (08.00 мск) и завершилось в 22.00 (23.00 мск).

Фицо был премьером страны дважды: в 2006–2010 и 2012–2018 годах. За время работы во главе правительства Фицо по меньшей мере трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией. После начала российской военной операции на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов».

The Washington Post называет Фицо «пророссийским популистом». Financial Times. отмечала, что в случае победы экс-премьера западная поддержка Украины может ослабнуть.

На прошлых парламентских выборах в Словакии (в феврале 2020 года) победу одержало правоцентристское движение «Обычные люди и независимые личности» Игора Матовича (25,02%), на втором месте оказалась левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» Фицо (18,56%). В итоге было сформировано коалиционное правительство ОЛНЛ вместе с правоцентристскими партиями «Мы — семья» и «Свобода и солидарность» («СиС»), а также центристской «За людей».

Однако в марте 2021 года Игор Матович ушел в отставку с поста премьера из-за поддержанного им решения закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без согласия кабмина и всех членов коалиции. В ноябре 2022 коалиция ОЛНЛ распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд

К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Словакия парламентские выборы экзитпол Роберт Фицо
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
В России ужесточили наказание за неявку в военкомат Общество, 00:30
Минтруд анонсировал ежемесячные выплаты ветеранам без удержания денег Политика, 00:11
В России начался осенний призыв в армию Политика, 00:00
Экзитполл показал поражение «пророссийской» партии на выборах в Словакии Политика, 30 сен, 23:58
Захарова назвала ложью заявление Блинкена о Бабьем Яре Политика, 30 сен, 23:29
В Одессе прогремели взрывы Политика, 30 сен, 23:18
Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от WhatsApp Общество, 30 сен, 23:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 30 сен, 22:51
Минобороны показало видео с поражением эшелона с бронетехникой ВСУ Политика, 30 сен, 22:30
Вучич заявил, что пытается избежать новой войны на Балканах Политика, 30 сен, 22:28
Аналитики предупредили о рисках дальнейшего роста цен на шоколад Экономика, 30 сен, 22:19
В Харькове заявили об уничтожении 90% ПВО области в начале спецоперации Политика, 30 сен, 22:17
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 30 сен, 22:00
Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине Политика, 30 сен, 21:51