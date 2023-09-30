Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения в поселке из-за атаки

В результате атаки в поселке Погар никто не пострадал, сообщил брянский губернатор

В результате атаки со стороны Украины в поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

28 сентября Богомаз сообщал, что украинские военные трижды пытались атаковать регион с помощью беспилотников. Первый дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, второй уничтожен силами ПВО над Брянским районом, третий сбит на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений не было.

Об обстреле области последний раз губернатор писал 25 сентября. Тогда под удар попал Стародубский муниципальный округ. Снаряд упал на территории сельхозпредприятия. Никто не пострадал, но было частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада крупного рогатого скота.