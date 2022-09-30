В Москве появится центр поддержки для родственников мобилизованных
В Москве на территории центра занятости «Моя карьера» появится специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Центр по адресу: Москва, ул. Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, откроется 1 октября. Специалисты центра смогут помочь:
- устроить детей в детские сады и школы;
- оказать адресную социальную помощь;
- определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания;
- найти работу.
«Не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем в постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей», — подчеркнул Собянин.
Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего будет мобилизовано 300 тыс. граждан, или около 1% от всего резерва.
С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. Собянин ранее говорил, что в московских военкоматах создали специальные группы, которые займутся рассмотрением жалоб граждан по вопросам призыва. Для оперативного рассмотрения жалоб по повесткам он посоветовал обращаться по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.
Исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации, требовал и президент России Владимир Путин. По его словам, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает «много информации» об организации призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. «Если допущена ошибка, повторю: ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований», — указывал президент.