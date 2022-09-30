В Москве появится центр поддержки для родственников мобилизованных

Собянин: с 1 октября в Москве заработает центр поддержки для родственников мобилизованных

Специалисты центра смогут помочь с устройством детей в школы или детские сады, окажут адресную социальную помощь или помогут с поиском работы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве на территории центра занятости «Моя карьера» появится специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Центр по адресу: Москва, ул. Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, откроется 1 октября. Специалисты центра смогут помочь:

устроить детей в детские сады и школы;

оказать адресную социальную помощь;

определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания;

найти работу.

«Не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем в постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей», — подчеркнул Собянин.

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего будет мобилизовано 300 тыс. граждан, или около 1% от всего резерва.

С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. Собянин ранее говорил, что в московских военкоматах создали специальные группы, которые займутся рассмотрением жалоб граждан по вопросам призыва. Для оперативного рассмотрения жалоб по повесткам он посоветовал обращаться по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.

Читайте на РБК Pro Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Статьи Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи

Исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации, требовал и президент России Владимир Путин. По его словам, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает «много информации» об организации призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. «Если допущена ошибка, повторю: ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований», — указывал президент.