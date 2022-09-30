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Мединский пришел в Кремль с костылем и сообщил о сломанной ноге

Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Помощник российского президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский был замечен в кремлевском дворце с костылем, кадры публикует телеграм-канал SHOT.

«Производственная травма. Надо просто смотреть под ноги, а не летать в облаках», — сказал Мединский.

На уточняющий вопрос журналиста о том, перелом у него или трещина, помощник президента сказал: «Перелом, гипс уже сняли».

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Политика
Владимир Мединский

В ближайшее время в Кремле начнется торжественная церемония подписания договоров о вступлении территорий, где 27 сентября завершились референдумы, в состав России. На церемонии присутствуют высшие должностные лица России, выступать будет президент Владимир Путин.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В трех из четырех регионов — ЛНР, ДНР и Запорожской области — за присоединение к России проголосовали более 90% участников референдумов, в Херсонской области — 87%.

Владимир Мединский был министром культуры с 2012 по 2020 год, после был назначен помощником президента России по культуре. Также с конца февраля возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснял, что Мединского выбрали на эту должность, так как он представитель высокого уровня, который имеет «определенные деловые качества».

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