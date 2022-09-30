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Военная операция на Украине ,  
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Росавиация в 35-й раз продлила ограничение полетов в аэропорты на юге

Запрет на полеты в 11 аэропортов действует с начала российской спецоперации на Украине. Его продлевают в 35-й раз

Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 10 октября, сообщает Росавиация.

С 24 февраля аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не принимают и не отправляют самолетов. Решение закрыть их было принято после начала российской военной операции на Украине из-за угрозы гражданским самолетам.

Нынешнее продление режима 35-е по счету. Последний раз его продлевали с 26 сентября до 4 октября.

Экономия бюджетных средств в связи с ограничением полетов позволила перераспределить субсидии на дополнительные маршруты, и в конце августа регулятор включил 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Источник РБК сообщал о планах властей с 30 августа выделить дополнительный воздушный коридор, чтобы сократить время полетов в Сочи и Турцию.

РЖД после введения ограничений направили 144 дополнительных поезда в южные города России и увеличили число мест в составах. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пропускная способность железных дорог ограничивает возможность увеличить число поездов до полуострова.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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