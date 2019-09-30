Если это будет подтверждено официально, вывод войск США из страны может быть ускорен

Премьер Афганистана заявил о своей победе на президентских выборах Если это будет подтверждено официально, вывод войск США из страны может быть ускорен

Премьер Афганистана Абдулла Абдулла заявил о своей победе на прошедших 28 сентября президентских выборах. Официальные итоги будут оглашены позже, и, если Абдулла победит, вывод войск США из страны может быть ускорен

Абдулла Абдулла (Фото: EPA / ТАСС)

Премьер снова заявил о победе над президентом

59-летний глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла на пресс-конференции, состоявшейся в Кабуле в понедельник, сообщил, что, по данным его штаба, он лидирует на президентских выборах. Заявление премьера цитирует Al Jazeera. Основным соперником премьера был действующий президент Мухаммад Ашраф Гани.

«У нас большинство голосов. <...> Результаты будут объявлены Независимой избирательной комиссией, но у нас большинство. Второго тура не будет», — утверждает Абдулла. Его команда сформирует новое правительство, также заявил он. При этом, по его словам, некоторые должностные лица незаконно вмешивались в избирательный процесс.

«Никто из кандидатов не имеет права объявлять себя победителем», — отреагировал на заявление представитель избирательной комиссии Хабиб Рахман Нанг. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Избирком планирует объявить предварительные результаты 19 октября, а окончательные подвести к 7 ноября. Если никто из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, предварительно назначенный на 23 ноября. Всего в выборах участвовали 15 кандидатов, голосовать могли 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны.

Абдулла третий раз участвует в президентских выборах. В 2009 и 2014 годах он проиграл, хотя сразу после выборов тоже заявлял о своей победе. В 2014 году подведение результатов затянулось на несколько месяцев, затем прошел второй тур, в котором победил Мухаммад Ашраф Гани. Он набрал 56,44%, Абдулла — 43,56% и потребовал пересчитать все голоса. После нескольких недель препирательств это было сделано, а Абдулла и Гани подписали договор о разделе власти: Гани стал президентом, а Абдулла — премьером.