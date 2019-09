Заявление Абдуллы стоит воспринимать серьезно, считает директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар: «Слова Абдуллы подкреплены цифрами, которые указывают на его превосходство на севере и в центре страны». Абдулла не первый раз упреждает события, заявил РБК директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. «В прошлый раз решение было принято не в пользу Абдуллы, так что и его нынешнему заявлению не стоит придавать слишком серьезного значения», — утверждает этот эксперт.

Как итоги выборов повлияют на афганское урегулирование

Выборы сопровождались террористическими атаками — несколько человек погибли в результате взрывов возле избирательных участков в городах Джелалабад, Кундуз, Кандагар. Ранее о непризнании выборов заявило запрещенное в России террористическое движение «Талибан», борющееся за власть в стране.

Более года его представители ведут с США переговоры об условиях вывода американских войск из Афганистана. За это время удалось сформулировать четыре главных условия мирного соглашения: «Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей; США обязуются вывести с территории страны войска; конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог; в стране устанавливается бессрочное перемирие.

Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщали, что базовый сценарий соглашения предусматривает вывод части американского контингента (около 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс.) и отзыв оставшихся в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники привели The Washington Post и The New York Times. Но президент Гани выступает против такого соглашения.

Если Абдулла одержит верх на выборах, он займет более открытую позицию на переговорах с «Талибаном», чем нынешние власти, считает Нессар. «Еще до выборов Абдулла заявлял о готовности идти на компромиссы, чтобы достичь мира. Конечно, после возможной победы он попытается заручиться широкой легитимностью и для этого может скорректировать свою позицию, но все равно будет проявлять больше активности на переговорах», — сказал эксперт.

Заявление Абдуллы стоит рассматривать как проявление межэтнического кризиса в афганском правительстве, считает Казанцев. «Кроме гражданской войны между властями Афганистана и «Талибаном» происходит конфликт между пуштунами и таджиками внутри правительства», — пояснил он. Как уточнил аналитик, межэтнические противоречия усилились в последнее время, и Абдулла представляет в этом противостоянии таджиков. «Нынешние беспокойства таджиков связаны в том числе с их опасениями, что процесс по урегулированию афганского конфликта — это попытка сговора между пуштунами внутри правительства и внутри «Талибана» за счет национальных меньшинств», — уточнил Казанцев. В этом контексте победа Абдуллы помешает пуштунам прийти к консенсусу, а большее значение в переговорах будет отведено интересам нацменьшинств, в частности таджиков, заключил эксперт.