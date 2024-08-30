Судья Верховного суда Татарстана объяснил гражданство США у детей

Против родных татарстанского судьи завели уголовное дело, заподозрив в непредоставлении сведений о получении гражданства США. Тот пояснил, что роды прошли в Нью-Йорке и консульство было в курсе

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Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил, что его дети Наиля и Гаяз являются гражданами США. Он объяснил, что уведомлял консульство об этом факте, передает агентство «Регнум».

«Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение. Этим занималась моя супруга», — сказал Юсупов.

Он подтвердил, что против его родных заведено уголовное дело, но подчеркнул, что в его действиях нет состава преступлений согласно закону о гражданстве, поскольку иных действий, кроме обращения в консульство, законодательство не требует.

Юсупов показал снимок справки, выданной консульством России. На кадре видна печать, свидетельствующая об оформлении наличия гражданства в соответствии с российским законодательством. Из документа следует, что он выдан на имя девочки. Аналогичной справки о регистрации гражданства мальчика в материале «Регнум» нет.

Mash писал, что фигурантом уголовного дела стала не дочь судьи Наиля, которая живет в Нидерландах, а сын Гаяз вместе с матерью Эльвирой. По данным телеграм-канала, Юсупов умолчал о поездке в США и говорил о домашних родах в Казани.

Ст. 330.2 УК о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства другой страны предусматривает в качестве наказания штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты сроком до одного года, либо обязательные работы до 400 часов.

Юсупов занимает должность судьи Верховного суда республики с 2010 года, указ о его назначении подписал президент Дмитрий Медведев.