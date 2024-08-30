Мишустин сменил главу Росжелдора
Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) вместо Алексея Дружинина назначен Александр Сахаров, решение утвердил премьер Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.
Дружинин, который возглавлял агентство с января 2022 года, освобожден от этой должности по его просьбе. Источники РБК еще в июле рассказывали, что он инициировал свою отставку «по личным обстоятельствам».
Сахаров с 2021 года был заместителем начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в РЖД. До этого работал в центральной дирекции управления движением РЖД в Москве, откуда пришел из южноуральской дирекции в Челябинске.
Росжелдор входит в структуру Минтранса и выполняет функции, связанные с предоставлением госуслуг в области железнодорожных перевозок. В оперативном управлении агентства находится государственное имущество, относящееся к сфере железных дорог и железнодорожного транспорта. В марте Дружинин на встрече с Мишустиным рассказывал, что в прошлом году ведомство продемонстрировало «хорошие показатели по исполнению федерального бюджета» — 99,74% и работает по трем концессионным соглашениям стоимостью свыше 648 млрд руб.
До прихода в Росжелдор Дружинин занимал должности заместителя и исполнительного директора Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава, работал в Минтрансе и Государственном таможенном комитете (ныне Федеральная таможенная служба).
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