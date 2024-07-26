В Росжелдоре сменится руководство

Глава госагентства Алексей Дружинин уйдет в отставку, сообщили источники РБК. Он возглавил его в январе 2022-го. Одна из версий причин ухода — личные обстоятельства

Алексей Дружинин (Фото: Федеральное агентство железнодорожного транспорта)

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексей Дружинин скоро уйдет в отставку, сообщили два источника РБК. Один из собеседников утверждает, что ее инициировал сам Дружинин, «по личным обстоятельствам».

Алексею Дружинину 51 год. Он возглавил Росжелдор в январе 2022 года. На этом посту он сменил Игоря Коваля, который возглавлял агентство всего восемь месяцев. Свою карьеру Дружинин начинал инспектором Западного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ныне — ФТС). В начале 2000-х был начальником отдела нормативно-правовой работы и международных соглашений Центра фирменного транспортного обслуживания при Министерстве путей сообщения (упразднено в 2004 году; функции перешли к Минтрансу, Ространснадзору и Росжелдору). В 2005–2014 годах работал в разных департаментах Минтранса. С 2014-го до назначения главой Росжелдора Дружинин был сначала заместителем, а затем исполнительным директором Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (некоммерческая организация).

В марте, докладывая о результатах работы агентства главе правительства Михаилу Мишустину, Дружинин отметил, что в 2023-м Росжелдор показал «хорошие показатели по исполнению федерального бюджета... его исполнили на 99,74%». «Сейчас агентство работает по трем концессионным соглашениям общей стоимостью свыше 648 млрд руб., — отметил он. — Но самое важное для нас событие — решение президента о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Агентство рассматривается в качестве концедента по этому направлению. Это важнейшая задача, мы приложим все усилия, чтобы ее выполнить».

В 2023 году Росжелдор исполнил доходные обязательства на 53,4 млрд руб., что превышает прогнозный показатель (220,3 млн руб.) в 242,4 раза, следовало из аудита Счетной палаты по итогам подведомственных Минтрансу агентств. Расхождение объяснялось поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы для развития инфраструктуры Центрального транспортного узла (ЦТУ, сеть скоростных электричек) и возвратом «излишне перечисленных» в 2022 году субсидий организациям железнодорожного транспорта.

Выявленный при проверке неиспользованный объем средств — 474,4 млн руб., из которых 108,5 млн руб. — это деньги на возмещение расходов при перевозке граждан с пострадавших территорий России. Аудиторы указали на отсутствие нормативного правового акта правительства, который регламентировал бы порядок предоставления этой субсидии. Еще 358 млн руб. неизрасходованных средств — это субсидии ФГУП «КЖД» («Крымские железные дороги»): разрыв возник «в связи с экономией средств по заключенным государственным контрактам при развитии и восстановлении железнодорожной инфраструктуры».

Зато все шесть показателей федерального проекта «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта» (относится к госпрограмме «Развитие транспортной системы») в 2023 году были достигнуты. Предоставленные субсидии позволили обеспечить выполнение планов по пассажирским и грузовым перевозкам на территории Крыма, предоставлению гражданам льготного проезда в пригородных электричках, а также росту объемов пассажирских перевозок в поездах дальнего следования по сравнению с 2022 годом.

РБК направил запрос в пресс-службу Росжелдора и Минтранса.